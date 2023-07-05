Медиаменеджер получила 4 года условно по делу о канале «Адские бабки»

Инна Чурилова обвинялась по делу о вымогательстве 1,2 млн руб. у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова через телеграм-каналы вместе с Ольгой Архаровой и Александрой Баязитовой

Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Басманный районный суд Москвы приговорил к четырем годам условно медиаменеджера Инну Чурилову по делу о вымогательстве 1,2 млн руб. у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова через телеграм-каналы, сообщили РБК в пресс-службе суда. Ее также оштрафовали на 1 млн руб.

Чурилова обвинялась по ст. 163 УК (вымогательство). Она признала свою вину и раскаялась, сообщает ТАСС. Ее дело было выделено в отдельное производство.

Помимо нее по делу о вымогательстве проходят также медиаменеджер Ольга Архарова и журналистка Александра Баязитова (администраторы телеграм-каналов «Финансовый караульный», «Небрехня», «Адские бабки», «Медиатехнолог», «Мясорубка» и «Е-магия»). В материалах дела говорится, что они, а также «иные неустановленные лица, администрирующие канал «Адские бабки», вымогали деньги у старшего вице-президента, директора департамента финансирования промышленности, энергетики и ЖКХ ПАО «Промсвязьбанк» Ушакова «под предлогом удаления и запрета на дальнейшее размещение сведений в телеграм-канале, позорящих его в рамках ведения трудовой деятельности». По версии следствия, обвиняемые требовали перевести 1,2 млн руб. за неразмещение «позорящей информации» в течение одного квартала. Адвокат Елена Федулова утверждала со ссылкой на материалы дела, что речь идет о сведениях, касающихся судимости Ушакова по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность). Баязитова выполняла функции главного редактора и корреспондента, а Чурилова и Архарова подыскивали клиентов, готовых размещать в телеграм-каналах рекламу или антирекламу, считает следствие.

Всех троих арестовали. Баязитову и Архарову отправили в СИЗО, а Чурилову — под домашний арест. Баязитова просила о домашнем аресте, чтобы помогать матери, которую недавно выписали из больницы. Кроме того, журналистка страдает сахарным диабетом, гипертонией и глаукомой.

Архарова частично признала себя виновной, но потом отказалась от своих показаний. Баязитова свою вину отрицает.