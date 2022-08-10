Автора блога «Адские бабки» арестовали по делу о вымогательстве

Баязитова работала в газетах «Коммерсантъ» и «Известия», а в последнее время сотрудничала с Life. Также она вела блог «Адские бабки» на YouTube и других площадках

Александра Баязитова (Фото: alexandra.bayazitova / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Кузьминский районный суд Москвы арестовал по делу о мошенничестве журналистку Александру Баязитову, известную также как автора блога «Адские бабки», сообщили РБК в пресс-службе суда.

Она проходит по п. «б» ч. 3 ст. № 163 УК (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере), следует из картотеки в базе данных московских судов. По этой статье обвиняемым может грозить от семи до 15 лет лишения свободы.

Журналистка Александра Баязитова специализируется на финансово-экономической тематике. Она работала в газетах «Коммерсантъ» и «Известия», а в последнее время сотрудничала с Life. Также Баязитова вела блог «Адские бабки» на YouTube и других площадках.

«Согласно обвинению, я причастна к вымогательству каких-то денег у Промсвязьбанка. Между тем, я всего лишь писала тексты для разных ресурсов как сотрудник Life.ru и как фрилансер. В чем суть обвинений в мой адрес, мне неясно», — цитирует ТАСС слова Баязитовой. РБК направил запрос в ПСБ.

В рамках этого дела следствие также просило арестовать Ольгу Архарову и Инну Чурилову.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, а также «РИА Новости» со ссылкой на источник ранее писали, что дело Баязитовой связано с уголовным производством в отношении администраторов Telegram-канала «Сканер». Троих администраторов этого канала ранее арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Источник ТАСС заявлял, что канал раскрывает личные данные российских чиновников и сотрудников силовых структур.