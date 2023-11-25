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Общество ,  
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Потерпевший по делу «Адских бабок» попросил для обвиняемых снисхождения

Потерпевший по делу «Адских бабок» Ушаков попросил для обвиняемых снисхождения
У потерпевшего менеджера ПСБ Ушакова обвиняемые Баязитова и Архарова требовали более 1,5 млн руб. в общей сложности за блок на публикации, полагает обвинение. Ушаков попросил снисхождения для них, прокурор — реальные сроки
Ольга Архарова и Александра Баязитова
Ольга Архарова и Александра Баязитова (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков попросил дать условный срок одной из обвиняемых по делу о вымогательстве у него — медиаменеджеру Ольге Архаровой, которая вместе с другой подозреваемой, журналисткой Александрой Баязитовой, администрировала телеграм-канал «Адские бабки», сообщила РБК адвокат Архаровой Елена Федулова.

«На судебном заседании Ушаков просил не лишать свободы Елену Архарову. Сказал, что не имеет претензий. Мы предлагали ему компенсировать моральный вред, он сказал, что ему никаких компенсаций не надо, что он просто принимает извинения Архаровой и просит назначить наказание, не связанное с лишением свободы», — сообщила Федулова.

Она уточнила, что Архарова признала вину в полном объеме и попросила прощения, Баязитова не сделала ни того, ни другого. Однако Ушаков попросил снисхождения и для нее.

Обеих обвиняют по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

Медиаменеджер получила 4 года условно по делу о канале «Адские бабки»
Общество
Фото:Артём Геодакян / ТАСС

Троих подозреваемых по делу арестовали в августе прошлого года. Помимо Баязитовой и Архаровой, фигуранткой была медиаменеджер Инна Чурилова. Ее Басманный районный суд Москвы в июле этого года приговорил к четырем годам условно.

Согласно материалам дела, в июне 2022 года фигурантки потребовали 420 тыс. руб. за блок на упоминание любой информации об Ушакове. В июле того же года они выдвинули требование перевести 1,2 млн руб. за неразмещение «позорящей информации» в течение одного квартала. Адвокат Федулова со ссылкой на материалы дела утверждала, что такого рода информацией следствие считает сведения о судимости Ушакова по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность).

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В 2006 году менеджера приговорили по этой статье, а также 173 и 327 УК (незаконное создание юрлица и подделка документов) к четырем с половиной годам и штрафу в размере 550 тыс. руб. Однако в мае 2009 года Прикубанский райсуд Краснодара погасил судимость банкира, писал «Коммерсантъ».

15 ноября сторона обвинения потребовала приговорить Архарову к 13 годам лишения свободы, Баязитову — к 14.

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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