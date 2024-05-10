Генассамблея призвала Совбез рассмотреть членство Палестины в ООН

США выступили против, поскольку «Палестинская автономия сейчас не соответствует критериям членства в ООН». Израиль посчитал, что принятие резолюции вредит усилиям по освобождению заложников

Фото: UN Photo

Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Совету безопасности «положительно пересмотреть» вопрос о полноправном членстве Палестины во всемирной организации.

Согласно уставу, ГА ООН не может принять такое решение самостоятельно, без рекомендации СБ. Сейчас у Палестины статус постоянного наблюдателя в ООН.

Помимо того резолюция расширяет права Палестины в Генассамблее: в частности, предусматривает право на включение в список ораторов по пунктам повестки дня, не связанным с палестинскими и ближневосточными вопросами, право делать заявления от имени какой-либо группы, а также вносить предложения и поправки в документы.

За проголосовали 143 страны, против — девять, 25 воздержались. Для принятия резолюции необходимо две трети голосов государств-членов.

Среди тех, кто не поддержал резолюцию, были США. По словам пресс-секретаря постпредства Соединенных Штатов при ООН Нэйта Эванса, «Палестинская автономия в настоящее время не соответствует критериям членства в ООН согласно Уставу ООН», принятие документа «не приведет к ощутимым изменениям для палестинцев» и не положит конец боевым действиям в секторе Газа. В середине апреля США наложили вето на резолюцию СБ ООН, которая рекомендует предоставить Палестине членство в организации.

В то же время США поддерживают создание Палестинского государства в результате прямых переговоров с Израилем, заявил заместитель постоянного представителя США Роберт Вуд. По словам дипломата, «не существует другого пути», который гарантировал бы безопасность Израиля, а палестинцам — «возможность в мире и с достоинством жить в собственном государстве».

Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал принятие проекта резолюции Генассамблеи «искусственным, искаженным и бессмысленным решением», которое поощряет боевиков ХАМАС и вредит усилиям по освобождению израильских заложников. По его мнению, страна получила от ГА ООН послание о том, что «насилие окупается».

Представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан перед голосованием заявил, что поддерживающие резолюцию страны рвут Устав ООН.

Video

Постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал позицию США и заявил, что поддержка полноправного членства Палестины — «моральный долг каждого». Российская сторона проголосовала за принятие документа и призвала поступить так же «всех, кому не безразлична их [палестинцев] судьба и борьба за свои права» (цитата по ТАСС).