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Палестино-израильский конфликт ,  
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Байден заявил, что США не считают происходящее в Газе геноцидом

Байден: США не считают происходящее в Газе геноцидом и отвергают обвинения МУС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

США не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) против лидеров Израиля, заявил американский президент Джо Байден во время выступления в Белом доме.

«Позвольте мне внести ясность: вопреки обвинениям МУС против Израиля, то, что происходит, не является геноцидом. Мы это отвергаем», — сказал Байден, комментируя гибель мирного населения в Газе.

Он добавил, что Белый дом решительно отвергает обвинения со стороны МУС в адрес израильского руководства.

В США не исключили санкций против МУС из-за ордера на арест Нетаньяху
Политика

Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что конгресс США рассматривает все варианты, включая санкции, чтобы наказать МУС из-за заявления прокурора Карима Хана о том, что суд добивается ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

29 декабря 2023 года ЮАР подала в суд ООН иск к Израилю, обвинив его в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него. 26 января 2024 года Международный суд в Гааге постановил, что Израиль должен прекратить действия, которые могут нарушить Конвенцию. Нетаньяху отверг обвинения в геноциде в Газе после вердикта суда, заявив, что Израиль имеет базовое право на самооборону.

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Персоны
геноцид Джо Байден МУС Израиль США сектор Газа
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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