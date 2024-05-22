Лидеры ХАМАС приветствовали признание Палестины тремя странами Европы
Палестинское движение ХАМАС приветствует заявления Норвегии, Ирландии и Испании о признании независимости Палестины, говорится в официальном заявлении группировки.
«Мы призываем страны всего мира признать наши законные национальные права и поддержать борьбу палестинского народа за освобождение и прекращение оккупации нашей земли», — добавили в движении.
Признание Норвегией, Ирландией и Испанией Палестины может стать поворотным моментом в истории государства, заявил AFP старший член политического бюро ХАМАС Бассем Наим. Он назвал это результатом «мужественного сопротивление» палестинского народа.
Утром 22 мая о признании государства Палестина объявила Норвегия. Власти подчеркнули, что помимо установления мира на Ближнем Востоке это поможет «привлечь палестинское государство к ответственности».
Следом о признании независимости Палестины объявили Ирландия и Испания. Израиль в ответ решил отозвать послов в Ирландии и Норвегии для консультаций.
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