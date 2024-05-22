Минобороны сообщило о взятии под контроль Клещеевки

Село Клещеевка перешло под контроль России, сообщило Минобороны. О взятии населенного пункта заявляли в 2023 году, однако в сентябре он перешел под контроль ВСУ. Пушилин тогда утверждал, что от Клещеевки «ничего не осталось»

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Село Клещеевка в ДНР перешло под контроль российских сил, сообщили в Минобороны.

«Подразделениями Южной группировки войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении ведомства.

Клещеевка расположена примерно в 9 км к югу от Артемовска (украинское название — Бахмут). По состоянию на 2001 год там проживали 512 человек.

По данным Минобороны, за минувшие сутки было нанесено поражение живой силе и технике трех бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка в ДНР.

Россия устанавливала контроль над Клещеевкой в январе 2023 года. Как утверждал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, это стало возможным «исключительно» благодаря подразделениям его группы (ЧВК с середины лета перестала участвовать в военных действиях на Украине после попытки мятежа Пригожина). Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что контроль над Клещеевкой удерживает спецназ «Ахмат» вместе с другими подразделениями Минобороны России.

В августе 2023-го глава ДНР Денис Пушилин заявлял , что в ходе боев от населенного пункта «практически ничего не осталось». В сентябре украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что ВСУ взяли Клещеевку под контроль.

В конце апреля главком ВСУ Александр Сырский заявил об обострении ситуации в ДНР и отходе украинских войск «на новые рубежи». По его словам, активные бои идут близ Авдеевки и Марьинки.