Минобороны сообщило о взятии под контроль Клещеевки
Село Клещеевка в ДНР перешло под контроль российских сил, сообщили в Минобороны.
«Подразделениями Южной группировки войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении ведомства.
Клещеевка расположена примерно в 9 км к югу от Артемовска (украинское название — Бахмут). По состоянию на 2001 год там проживали 512 человек.
По данным Минобороны, за минувшие сутки было нанесено поражение живой силе и технике трех бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка в ДНР.
Россия устанавливала контроль над Клещеевкой в январе 2023 года. Как утверждал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, это стало возможным «исключительно» благодаря подразделениям его группы (ЧВК с середины лета перестала участвовать в военных действиях на Украине после попытки мятежа Пригожина). Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что контроль над Клещеевкой удерживает спецназ «Ахмат» вместе с другими подразделениями Минобороны России.
заявлял, что в ходе боев от населенного пункта «практически ничего не осталось». В сентябре украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что ВСУ взяли Клещеевку под контроль.
В конце апреля главком ВСУ Александр Сырский заявил об обострении ситуации в ДНР и отходе украинских войск «на новые рубежи». По его словам, активные бои идут близ Авдеевки и Марьинки.
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