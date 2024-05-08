Минобороны сообщило о занятии двух сел в Харьковской области и ДНР
Минобороны России сообщило о занятии двух населенных пунктов в ходе военной операции на Украине.
Как следует из брифинга министерства за 7 мая, подразделения группировки войск «Запад» «улучшили положение по переднему краю» и взяли под контроль населенный пункт Кисловка Харьковской области.
В то же время военнослужащие Центральной группировки взяли Новокалиново в ДНР, село расположено к востоку от Очеретино, добавили в министерстве.
Очеретино, о котором Минобороны отчиталось 5 мая, расположен к северо-западу от Донецка, их разделяют около 25 км. В нем находится узловая железнодорожная станция Очеретино на линии Донецк — Покровск и Покровск — Горловка.
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