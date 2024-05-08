Минобороны России сообщило о контроле над селами Кисловка и Новокалиново

Минобороны сообщило о занятии двух сел в Харьковской области и ДНР

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль двух населенных пунктов — Кислова в Харьковской области и Новокалиново в Донецкой Народной Республике

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Минобороны России сообщило о занятии двух населенных пунктов в ходе военной операции на Украине.

Как следует из брифинга министерства за 7 мая, подразделения группировки войск «Запад» «улучшили положение по переднему краю» и взяли под контроль населенный пункт Кисловка Харьковской области.

В то же время военнослужащие Центральной группировки взяли Новокалиново в ДНР, село расположено к востоку от Очеретино, добавили в министерстве.

Очеретино, о котором Минобороны отчиталось 5 мая, расположен к северо-западу от Донецка, их разделяют около 25 км. В нем находится узловая железнодорожная станция Очеретино на линии Донецк — Покровск и Покровск — Горловка.