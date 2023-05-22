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В ООН словами о мире ответили на планы поставок Украине F-16

Представитель генсека ООН Дюжаррик не стал комментировать поставки F-16 Украине
Стефан Дюжаррик
Стефан Дюжаррик (Фото: Li Muzi / XinHua / Global Look Press)

В Организации объединенных наций хотели бы увидеть завершение конфликта на Украине в соответствии с положениями международного права, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге. Так он ответил на просьбу прокомментировать планы западных стран поставить Киеву истребители F-16.

«Мы не комментируем различные поставки оружия в зону боевых действий. Генсек неоднократно говорил, что наша цель — увидеть завершение конфликта в соответствии с уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ГА ООН», — сказал Дюжаррик.

На прошлой неделе Великобритания и Нидерланды договорились создать «международную коалицию» по закупкам американских истребителей F-16 для Украины. До этого Вашингтон, Берлин и Лондон отказывались поставлять Киеву свои истребители. Президент США Джо Байден в феврале отмечал, что военные не видят оснований для таких поставок и что Украине нужнее танки, артиллерия и ПВО.

Однако после решения создать коалицию в Белом доме заявили, что поддержат обучение украинских пилотов на F-16. Как подчеркнул помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, Вашингтон одобрит поставки F-16 от союзников, если только Киев обязуется не наносить ударов по территории России.

Замглавы российского МИДа Александр Грушко счел планы о поставках F-16 путем к эскалации. Комментируя слова Салливана, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала его заявление «имитацией правового поведения».

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