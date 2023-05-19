Глава МИД Венгрии заявил о трудностях у Европы из-за санкций

Глава МИД Венгрии Сийярто: антироссийские санкции ударили по ЕС больше, чем по России

Петер Сийярто (Фото: Laszlo Balogh / Getty Images)

Антироссийские санкции Запада заставляют ЕС платить более высокую цену за них, чем Россия. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на втором экономическом форуме «Европейский союз — Центральная Азия» в Алма-Ате.

«Санкции создали огромное количество трудностей для нас (Евросоюза. — РБК), даже больше, чем для России», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Сийярто призвал европейские страны «преодолеть данную санкционную политику». Он отметил, что Будапешт с такой позицией находится в Европе в меньшинстве.

13 мая Сийярто назвал «скандальным и возмутительным» решение властей Украины внести венгерский OTP Bank в список «международных спонсоров войны» и допустил, что это может повлиять на вопрос поддержки Будапештом очередных санкций Евросоюза против России.

Сийярто заявил, что «ясно дал понять» на заседании Совета министров иностранных дел ЕС, что Венгрии «очень трудно даже начать переговоры» по 11-му пакету санкций, пока OTP Bank находится в украинском списке.

За день до этого польский дипломат Анджей Садось заявил PAP, что послам стран ЕС не удалось согласовать новые санкции, так как многие вопросы «требуют тщательного экспертного анализа». Он добавил, что Варшава требует ввести ограничения против российских транспортных компаний, алмазов, агропродовольственной продукции и атомной отрасли. МИД Венгрии неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит предложения по запрету сотрудничества с Россией в области ядерной энергетики.

Россия считает санкции Запада незаконными. В Кремле предупреждали, что они приведут «к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису».