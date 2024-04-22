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Военная операция на Украине ,  
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Reuters сообщил о неопределенности с поставками для Киева после 2024 года

Reuters: Киев ждет неопределенность с поставками оружия после 2024 года
Сюжет
Военная операция на Украине
Сомнения по поводу дальнейшей поддержки Украины после 2024 года не разрешены в том числе из-за возможного переизбрания Дональда Трампа президентом США, отмечает агентство
Фото: Софья Гатилова / Reuters
Фото: Софья Гатилова / Reuters

Украину ждет неопределенность с поставками оружия после 2024 года, сообщает Reuters.

По словам американского чиновника, администрация президента Джо Байдена рассчитывает начать поставки вооружений на Украину в течение нескольких дней после принятия законопроекта о военной помощи Киеву.

«Со стороны США не будет никаких задержек или препятствий», — сказал собеседник.

Однако сомнения по поводу продолжения поддержки после 2024 года не разрешены, отмечает агентство, в частности, из-за возможного переизбрания бывшего президента США республиканца Дональда Трампа.

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Трамп неоднократно критиковал помощь Киеву. Так, в феврале он предлагал предоставить Украине и Израилю финансирование взаймы. В апреле он заявлял, что республиканцы рассматривают возможность возобновления помощи Украине, но в качестве кредитов вместо «подарков».

Киеву нужно использовать 2024 год, чтобы восстановить силы, считает директор отдела Европы и России Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне (CSIS) Макс Бергманн. «Цель Европы должна заключаться в том, чтобы в будущем потенциально восполнить пробел, оставленный Соединенными Штатами, если те не примут дополнительный документ», — отметил он.

Палата представителей американского конгресса 20 апреля проголосовала за законопроект о выделении около $61 млрд на поддержку Украины. Теперь его должен одобрить сенат и подписать президент. По словам лидера демократов в сенате Чака Шумера, голосование пройдет во вторник, 23 апреля.

Украинский лидер Владимир Зеленский после решения палаты представителей отметил, что у Киева будет шанс на победу, если страна действительно получит оружие, в котором нуждается.

В Кремле заявили, что помощь со стороны Вашингтона «еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину». Там уверены, что поддержка Киева «принципиально не поменяет ситуацию на поле боя».

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