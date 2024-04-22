Столтенберг призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине

Долгосрочная поддержка Киева со стороны НАТО «увеличит возможность какого-то договорного решения», считает генсек блока

Йенс Столтенберг (Фото: Omar Havana / Getty Images)

НАТО нужно готовиться к затяжному конфликту на Украине и долгосрочной поддержке Киева, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью PBS.

Столтенберг оценил ситуацию на поле боя как сложную «отчасти из-за задержки военной помощи со стороны США». По его словам, одобрение конгрессом помощи Киеву «изменит ситуацию к лучшему». 20 апреля палата представителей одобрила выделение $61 млрд на поддержку Украины. Альянс также выражал готовность передать Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО).

«По своей природе это (конфликт. — РБК) очень непредсказуемо. Но нам нужно быть готовыми к долгому пути. И поэтому важно, что сейчас мы обсуждаем не только краткосрочную поддержку, но мы можем создать более институционализированную структуру НАТО, чтобы иметь более предсказуемую и надежную поддержку на длительный срок и долгосрочное финансирование. Это будет посланием Путину, что он не сможет переждать, и увеличит возможность какого-то договорного решения», — отметил генсек.

В апреле Bloomberg сообщил, что генсек предложил учредить фонд взносов для военной помощи Украине на сумму €100 млрд на пятилетний период. По информации Reuters, альянс также планирует взять на себя часть координационной работы контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» на случай сокращения поддержки США, если Дональд Трамп выиграет выборы.

Столтенберг тем не менее допускал, что Киеву придется пойти на некоторые уступки. «В конце концов именно Украина должна решить, на какие компромиссы они готовы пойти, нам нужно дать им возможность оказаться в таком положении, когда они действительно достигнут приемлемого результата за столом переговоров», — убежден он.

Генсек также отмечал, что, даже если военные действия закончатся в ближайшем будущем, странам блока нужно будет продолжать поддерживать Киев.

В Кремле, комментируя решение палаты представителей США, заявили, что оно «еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину». Там уверены, что поддержка Киева «принципиально не поменяет ситуацию на поле боя».