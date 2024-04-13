Сторонница Трампа допустила, что помощь Киеву рассмотрят на новой неделе

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала не привязывать помощь Украине к Израилю. По ее мнению, США не могут позволить себе финансировать какие-либо войны за рубежом, они «должны вести войну только на своей границе»

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, республиканка и сторонница экс-президента Дональда Трампа, заявила, что спикер палаты представителей Майк Джонсон, скорее всего, на следующей неделе вынесет на рассмотрение законопроект о помощи Украине на $60 млрд, об этом она написала в соцсети X.

«Иран заявляет, что скоро собирается атаковать Израиль, и мы знаем об этом всю неделю. Спикер Джонсон мог бы представить на этой неделе отдельный пакет помощи Израилю. Но вместо этого, скорее всего, на следующей неделе он свяжет помощь Израилю с $60 млрд для Украины, после того как Израиль уже подвергнется нападению со стороны Ирана, с целью оказать давление на членов конгресса, чтобы они финансировали Украину, чтобы финансировать Израиль», — написала она.

Конгрессвумен призвала не привязывать помощь Украине к Израилю. По ее мнению, США не могут позволить себе финансировать какие-либо войны за рубежом, они «должны вести войну только на своей границе».

Сенат (контролируют демократы) в феврале одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму $95 млрд, включая $60 млрд для Киева. Однако палата представителей (большинство у республиканцев) до сих пор не может согласовать финансирование.

Джонсон говорил, что намерен вынести на голосование свой законопроект о помощи Украине после каникул, которые закончатся 9 апреля. Документ включает в себя возможность предоставления Киеву кредита.

Трамп, претендующий на выдвижение в президенты от Республиканской партии, неоднократно критиковал помощь Киеву. Так, в феврале он предлагал предоставить Украине и Израилю финансирование взаймы. Накануне бывший американский лидер на совместной пресс-конференции со спикером палаты представителей заявил, что республиканцы рассматривают возможность возобновления помощи Украине, но в качестве кредитов вместо «подарков».

Если Киеву предложат предоставить пакет помощи в кредит сейчас или бесплатно, но через год, Украина выберет первый вариант, говорил президент Владимир Зеленский.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Киев «почти ничего не производит», а ему «все привозят, извините за моветон, на халяву», которая, «судя по всему, заканчивается».