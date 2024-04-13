 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Сторонница Трампа допустила, что помощь Киеву рассмотрят на новой неделе

Конгрессвумен Грин допустила, что помощь Киеву рассмотрят на следующей неделе
Сюжет
Военная операция на Украине
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала не привязывать помощь Украине к Израилю. По ее мнению, США не могут позволить себе финансировать какие-либо войны за рубежом, они «должны вести войну только на своей границе»

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, республиканка и сторонница экс-президента Дональда Трампа, заявила, что спикер палаты представителей Майк Джонсон, скорее всего, на следующей неделе вынесет на рассмотрение законопроект о помощи Украине на $60 млрд, об этом она написала в соцсети X.

«Иран заявляет, что скоро собирается атаковать Израиль, и мы знаем об этом всю неделю. Спикер Джонсон мог бы представить на этой неделе отдельный пакет помощи Израилю. Но вместо этого, скорее всего, на следующей неделе он свяжет помощь Израилю с $60 млрд для Украины, после того как Израиль уже подвергнется нападению со стороны Ирана, с целью оказать давление на членов конгресса, чтобы они финансировали Украину, чтобы финансировать Израиль», — написала она.

Конгрессвумен призвала не привязывать помощь Украине к Израилю. По ее мнению, США не могут позволить себе финансировать какие-либо войны за рубежом, они «должны вести войну только на своей границе».

Сенат (контролируют демократы) в феврале одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму $95 млрд, включая $60 млрд для Киева. Однако палата представителей (большинство у республиканцев) до сих пор не может согласовать финансирование.

Bloomberg сообщил об отсутствии у США «плана Б» по помощи Украине
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Джонсон говорил, что намерен вынести на голосование свой законопроект о помощи Украине после каникул, которые закончатся 9 апреля. Документ включает в себя возможность предоставления Киеву кредита.

Трамп, претендующий на выдвижение в президенты от Республиканской партии, неоднократно критиковал помощь Киеву. Так, в феврале он предлагал предоставить Украине и Израилю финансирование взаймы. Накануне бывший американский лидер на совместной пресс-конференции со спикером палаты представителей заявил, что республиканцы рассматривают возможность возобновления помощи Украине, но в качестве кредитов вместо «подарков».

Если Киеву предложат предоставить пакет помощи в кредит сейчас или бесплатно, но через год, Украина выберет первый вариант, говорил президент Владимир Зеленский.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Киев «почти ничего не производит», а ему «все привозят, извините за моветон, на халяву», которая, «судя по всему, заканчивается».

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Конгресс США военная помощь Украина
Материалы по теме
Зеленский признал, что Украина может потерять людей без помощи Запада
Политика
Bloomberg сообщил о самом уязвимом моменте для ВСУ с февраля 2022-го
Политика
Кличко назвал Украину «заложником» республиканцев в США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 12 апр, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 12 апр, 17:03
Эксперты РБК увидели риски в акциях «Яндекса», «Тинькофф» и X5 Инвестиции, 10:00
Почему российский экспорт вырос в марте на 30–40% Экономика, 10:00
Россиянин подерется с экс-чемпионом UFC ради боя с Махачевым. Кто фаворит Спорт, 10:00
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник Политика, 09:56
Губернатор сообщил об угрозе затопления центра и правого берега Кургана Общество, 09:47
Перевод энергоблока ЗАЭС в «холодный останов» прошел штатно Политика, 09:21
Глава МЧС с воздуха осмотрел затопленные территории Алтайского края Общество, 09:17
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:07
Институт русского языка предложил изменить экзамены для мигрантов Общество, 09:00
Ректор Института Пушкина — РБК: «Мигрант должен понимать русскую речь» Технологии и медиа, 09:00
Открыть банковский счет в Казахстане станет легче с 13 апреля Инвестиции, 09:00
МЧС назвало количество затопленных в 39 регионах домов Общество, 08:45
Сторонница Трампа допустила, что помощь Киеву рассмотрят на новой неделе Политика, 08:40
МЧС предупредило о риске затопления части Южно-Сахалинска Общество, 08:18