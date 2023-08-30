Эксперты FAS увидели признаки возвращения ядерного оружия США в Британию

США вывели свои ядерные вооружения из Соединенного Королевства в 2008 году. До этого они присутствовали там более 50 лет. Теперь они могут вернуться, допускают в Федерация американских ученых на основе анализа бюджета ВВС США

Вид на авиабазу Лейкенхит (Фото: Wikimedia Commons)

Военно-воздушные силы США восстанавливают хранилище своего ядерного оружия в Великобритании. Об этом сообщает Федерация американских ученых (Federation of American Scientists — FAS) со ссылкой на проект бюджета ВВС США на 2024 финансовый год.

Согласно документу, на базе Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит (RAF Lakenheath), расположенной примерно в 100 км к северо-востоку от Лондона, будет создано так называемое «помещение для безопасного хранения» (Surety Dormitory). В FAS уточняют, что словом Surety (прямой перевод с англ. «поручительство») в Пентагоне и Министерстве энергетики обычно обозначают техническую возможность для безопасного и надежного хранения ядерного оружия.

План также предполагает возведение жилого помещения на 144 койки, в котором можно было бы разместить военнослужащих, которые прибудут в королевство для реализации миссии Surety. «В связи с прибытием летчиков, которое продиктовано запуском миссии Surety и размещением двух эскадрилий F-35, на базе Королевских ВВС Лейкенхит наблюдается значительный дефицит жилья, доступного для пилотов уровня E-4 и ниже», — сказано в проекте бюджета. По данным FAS, помещение начнут строить в июне 2024 года с тем, чтобы завершить строительство в феврале 2026-го.

Британская авиабаза Лейкенхит стала первой в Европе, где США начали размещать свои многоцелевые бомбардировщики пятого поколения F-35A Lightning, способные нести ядерное оружие. Всего там будет базироваться две эскадрильи, или 24 истребителя. К 2030 году Вашингтон рассчитывает разместить в десяти европейских странах более 550 °F-35.

Ранее FAS, ссылаясь на документы Пентагона, сообщала, что НАТО «незаметно добавило» Великобританию в список стран, где запланирована модернизация хранилищ ядерного оружия. Программа модернизации рассчитана на 13 лет и предусматривает вложения в размере $384 млн, выделяемых из бюджета американского оборонного ведомства в 2023 финансовом году. После обнародования этой информации, в бюджете на 2024 год упоминание конкретных стран из документа исчезло.

«Удаление названий стран из бюджета Программы военного строительства Пентагона последовало после получения FAS отказа ответить на ее недавний запрос о рассекречивании информации о числе ядерных боеголовок, которая ранее была доступна, — говорится в материале FAS. — Эти решения противоречат призыву администрации [президента США Джо] Байдена к другим ядерным государствам обеспечить транспарентность своих ядерных сил».

Американское ядерное оружие находится в Европе с середины 1950-х годов: в 1954-м США разместили его в Великобритании, а затем — в Германии, Италии, Турции, Нидерландах, Греции и Бельгии. В начале 2000-х США вывели из Европы часть своих арсеналов: в 2001 году — из Греции, в 2005-м — с авиабазы Рамштайн в Германии, в 2008-м — из Великобритании. По данным «Бюллетеня ученых-атомщиков» за 2023 год, на сегодня в Европе размещено около 100 ядерных бомб B61 (единственный вид нестратегического оружия в арсенале США). Они находятся на шести базах в пяти странах — в их числе авиабазы Авиано и Геди (Италия), Бюхель (Германия), Инджирлик (Турция), Кляйне Брогель (Бельгия) и Фолькель (Нидерланды).

В декабре 2021 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос СМИ, собирается ли альянс разместить ядерное оружие в Польше, заявил: у организации «нет планов размещать какие-либо ядерные вооружения в каких-либо других странах, кроме тех, где ядерное оружие уже присутствует как часть политики сдерживания» НАТО. Это утверждение сложно сопоставить с планами США провести миссию Surety и внесением Великобритании в список стран с модернизируемыми ядерными хранилищами, отмечают аналитики FAS. Одно из возможных объяснений, почему Вашингтон модифицирует инфраструктуру авиабазы в Лейкенхите, продолжают они, может быть в том, что она готовится к тому, чтобы принять ядерное оружие в будущем, возможно в ближайшее время. Однако не исключено, что решение разместить американские ядерные арсеналы в Великобритании или увеличить их объем в Европе еще не принято, оговариваются в FAS.