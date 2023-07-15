Как конфликт на Украине изменил армии Европы. Польша

Польша еще до начала конфликта на Украине начала масштабную реформу армии, а в этом году должна стать лидером среди стран НАТО по доле военных расходов от ВВП. Как и для чего модернизируется польская армия — в материале РБК

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Укреплять свои вооруженные силы Варшава стала задолго до начала полномасштабных боевых действий на Украине. «Паранойя Польши в отношении России побудила ее отказаться от преобладающего в большей части Европы духа времени, исходя из которого война в традиционном ее понимании осталась в прошлом. Теперь она строит то, что вскоре станет самыми мощными сухопутными войсками Евросоюза», — писало издание Politico в ноябре 2022 года вскоре после того, как при падении ракеты в польском приграничном Пшеводуве погибли два человека. После расследования инцидента президент Польши Анджей Дуда не исключил, что ракета была выпущена украинской ПВО, отражавшей российские удары, и ее падение на польской территории — «несчастный случай». Польские власти ограничились тем, что повысили боевую готовность военных частей на востоке страны. По оценке Politico, именно из-за осознания собственной военной мощи Варшава тогда воздержалась от ответного удара.

Именно 24 февраля 2022 года подтолкнуло Польшу к тому, чтобы еще больше активизировать военное строительство. Варшава была озабочена тем, что Россия пойдет на эскалацию с НАТО и нападет на польскую территорию, говорится в ежегоднике The Military Balance 2023, выпускаемом Международным институтом стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies — IISS): «Эти опасения усилились после того, как Польша стала хабом для поставок вооружений Украине через аэропорт Жешув — Ясёнка, расположенный неподалеку от украинской границы».

Что представляют собой Вооруженные силы Польши

Сегодня Вооруженные силы Польши имеют пять составляющих: сухопутные войска, флот, военно-воздушные силы, силы специального назначения и территориальную оборону. По данным польского Минобороны, к концу 2022 года в них служили 164 тыс. человек; этот год также стал рекордным по части набора на профессиональную службу — 13,7 тыс. человек, это самый большой показатель с 2010 года, когда в республике отменили службу по призыву.

К 2035 году Варшава планирует увеличить число военнослужащих до 300 тыс.; из них, по информации The Military Balance 2023, около 180 тыс. составят профессиональные военные (в 2022-м — 114 тыс.), 50 тыс. — добровольцы теробороны (в 2022-м — 36 тыс.), еще приблизительно 50 тыс. человек будет набрано на новых условиях годовой службы, которая напоминает призывную, но предполагает добровольный характер для получения базовой и специальной подготовки сроком до одного года и денежное довольствие.

За этим планом стоит решение польских властей сформировать две новые сухопутные дивизии, с тем чтобы в итоге их стало шесть, и развернуть их на востоке страны. Сейчас польская армия включает четыре дивизии: это 11-я танковая кавалерийская дивизия «Любушка» в Жагани на западе страны, 12-я механизированная Щецинская дивизия в Щецине на северо-западе, 16-я Поморская механизированная дивизия в Ольштыне на севере и недавно сформированная 18-я механизированная дивизия на востоке.

Как сообщил в январе 2023 года министр обороны Мариуш Блащак, одна из новых дивизий, 1-я дивизия пехоты легионов, будет действовать в основном в Подляском воеводстве (граничит с Белоруссией и Литвой). В составе дивизии — четыре бригады по четыре батальона в каждой.

Согласно военной доктрине Польши, перед вооруженными силами стоят три задачи: национальная оборона и противодействие агрессии в рамках союзнических обязательств;

участие в международном процессе стабилизации, операциях реагирования на кризисы и гуманитарных операциях в рамках НАТО, ЕС, ООН и других международных соглашений;

поддержка внутренней безопасности и помощь обществу, в частности охрана воздушного пространства, внутренних границ и территориальных вод, разведка, мониторинг загрязнений на территории республики, поддержка органов власти при реагировании на угрозы, с которыми гражданские службы не могут справиться самостоятельно.

Как проходит техническая модернизация армии

О модернизации вооруженных сил в Польше всерьез начали говорить в 2016 году, когда правительство опубликовало Обзор стратегической обороны, с опорой на который была написана польская оборонная концепция. Горизонт ее планирования — до 2032 года.

В 2020 году Польша подписала с США контракт на поставки 32 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35 (первые самолеты Варшава получит в 2024 году); сумма сделки — $4,6 млрд. Они пополнят арсенал польских ВВС, которые уже используют американские легкие истребители F-16. Весной 2023 года республика договорилась с Вашингтоном о поставках 250 танков Abrams, которые должны оперативно заместить 240 советских танков, которые Польша передала Украине; сумма этой сделки — около $4,75 млрд.

В профильных СМИ обращают внимание, что Варшава предпочитает диверсифицировать источники военных поставок. В частности, в 2022 году она заключила с Южной Кореей контракты на общую сумму приблизительно $10–12 млрд. Они включают покупку 180 танков K2 Black Panther, 200 самоходных артиллерийских установок K9 Thunder, 48 учебно-боевых самолетов FA-50 и 218 реактивных систем залпового огня (РСЗО) K239 Chunmoo. По информации Politico, ожидается, что к концу 2020-х Сеул передаст Варшаве порядка 1 тыс. танков K2 и 600 гаубиц K9.

«Корея привлекательна тем, что ее военная техника, как правило, дешевле, чем американские и европейские аналоги, и она может производить ее в сжатые сроки. Эти закупки, конечно, удар по мечтам президента Франции Эмманюэля Макрона о «стратегической автономии» Европы, при которой она могла бы защищаться собственным (скорее всего, французским) оружием», — отмечает Politico.

«Эта сделка отражает уникальный план Польши укрепить свою безопасность за счет дистанцирования от стандартных платформ, которые выходят на европейском рынке», — отмечает издание Army Technology. По его оценке, подход Варшавы заключается в том, чтобы приобретать сложные и современные платформы и параллельно расширять собственную промышленную базу с ориентиром на те же южнокорейские модели. «Конечно, это станет ограничителем для польского рынка в Европе, где страны принимают на вооружение немецкие танки. Но соседи Польши — Румыния и другие постсоветские страны — также хотят провести быструю модернизацию, и внедрение готовых моделей K2 поможет им сделать это так же быстро, как и Польше. Таким образом, Польша сможет найти потенциальных потребителей у себя под рукой», — говорится в статье.

Что касается собственного производства, то в арсенале польской промышленности уже есть такие изделия, как самоходная гаубица калибра 155 мм Krab, переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) Piorun и многофункциональная пехотная машина Rosomak.

По данным The Military Balance 2023, Польша располагает следующими типами вооружений: 647 основных боевых танков, в том числе 247 танков Leopard;

1567 боевых машин пехоты;

450 бронетранспортеров;

более 130 вертолетов;

773 артиллерийские установки;

94 боевых самолета, в том числе истребители МиГ-29, F-16, Су-22.

Сколько Польша тратит на оборону

Модернизация вооруженных сил сопровождалась активным наращиванием военных расходов. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI), в 2022 году, как и годом ранее, страна заняла по этому показателю 18-е место в мире — между Бразилией и Нидерландами: ее военный бюджет составил $16,8 млрд (в постоянных ценах 2021 года).

В рамках НАТО Польша — одна из семи стран, которые соответствуют требованию альянса вкладывать в оборону 2% ВВП: в 2022 году Варшава выделила на военные нужды 2,42% от валового внутреннего продукта — больше только у Греции (3,54%), США (3,46%) и Литвы (2,47%). В начале 2023 года премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава «предпримет беспрецедентные усилия» и в течение года нарастит свои оборонные расходы до 4% ВВП (по данным Всемирного банка, в 2022 году ВВП Польши составил $688,1 млрд).

По подсчетам SIPRI, в 2022 году общемировые военные расходы увеличились на 3,7% и достигли рекордных $2,24 трлн (2,2% глобального ВВП). Это данные с поправкой на инфляцию, которая в некоторых странах достигла в 2022 году рекордных значений. Без учета инфляции глобальные расходы на оборону выросли на 6,5%. В пятерку лидеров с наибольшими расходами вошли США, Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия — в сумме их траты составили 63% от общемировых. Военные расходы Украины выросли на 640%, до $44 млрд (34% ВВП), не включая военную помощь из-за рубежа. В целом больше всего траты на оборону увеличились в Европе (плюс 13%, до $480 млрд), следом идут Ближний Восток (плюс 3,2%), Азия и Океания (плюс 2,7%) и оба американских континента (плюс 0,3%). В Африке расходы сократились на 5,3%.

«Борьба с российской агрессией» — один из ключевых пунктов, с которым правящая партия «Право и справедливость» (Prawo i Sprawiedliwość — PiS) идет на осенние парламентские выборы. Правительство говорит избирателям, что крупные военные закупки позволят стране обеспечить ее безопасность. Оппозиция этот тезис не критикует, но задается вопросом, как власти изыщут на это средства.

Эксперты SIPRI обращают внимание, что для увеличения военных расходов правительства используют разные источники: например, Дания отказалась от проведения одного из государственных праздников, а Польша и Германия планируют увеличить объем госдолга. В крайнем случае, если рынки останутся такими же волатильными, в Варшаве рассчитывают на поддержку союзников. «Можем ли мы себе это позволить? — приводит слова советника президента по внешней политике Марцина Пжидача The Financial Times. — У нас нет другого выбора. Мы считаем, что и ЕС, и НАТО должны активнее помогать нам с этим».