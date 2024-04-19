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Военная операция на Украине ,  
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Польша подняла истребители из-за «активности дальней авиации России»

Польша подняла в воздух истребители из-за «активности дальней авиации России»
Сюжет
Военная операция на Украине
Этой ночью воздушная тревога на Украине была объявлена почти во всех регионах, за исключением западных. Польша из-за «активности дальней авиации России» поднимала в воздух истребители для защиты своего воздушного пространства
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Польша подняла в воздух дежурные военные самолеты из-за активности дальней авиации России над Украиной, сообщается в Х оперативного командования польской армии.

«Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, расположенным на территории Украины. Все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши запущены», — сказано в сообщении.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Ранее этой ночью воздушная тревога на Украине объявлялась почти во всех регионах, за исключением западных. Местные власти сообщали о взрывах в Одесской и Днепропетровской области. В последней был поврежден объект инфраструктуры.

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Фото:Global Look Press

Польша регулярно поднимает в воздух истребители «из-за активности дальней авиации России», последний раз это было 11 апреля.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Польша подняла истребители из-за «активности дальней авиации России»
Польша подняла истребители из-за «активности дальней авиации России»

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Илья Пламенев Илья Пламенев
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Польша авиация Украина Военная операция на Украине
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