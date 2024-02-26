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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский подписал закон о демобилизации срочников

Президент Украины Зеленский подписал закон о демобилизации срочников
Сюжет
Военная операция на Украине
Речь идет о срочниках, поступивших на службу в 2021-м. Они будут демобилизованы в сроки, установленные указом Зеленского, которого пока нет
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации срочников, следует из законодательной базы Верховной Рады.

Законопроект глава государства внес в Раду 22 февраля. В нем идет речь о призванных на срочную службу в октябре 2021 года, всего за весь тот год на военную службу отправились примерно 27 тыс. человек. После этого призывы срочников не проводились, в стране уже два года действует военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Меры продлены до 13 мая.

Согласно документу, военнослужащие срочной службы, срок которой истек во время военного положения (но она была продлена сверх установленных норм, т.е. не более 18 месяцев), будут уволены в запас в сроки, установленные указом президента, передает «Суспiльне». «РБК-Украина» пишет, что документ также содержит норму, согласно которой демобилизованных не будут призывать на военную службу в течение 12 месяцев после увольнения в запас.

При этом срочники с 1 августа 2023-го имеют возможность добровольно мобилизоваться в армию. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов обещал, что после демобилизации желающие остаться в армии смогут заключить контракты.

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Фото:John Moore / Getty Images

На рассмотрении в Раде находится законопроект об ужесточении мобилизации. Правительство вносило документ в Раду дважды. В первый раз — 25 декабря 2023-го. Первая версия вызвала много споров, и 11 января кабмин отозвал проект из Рады на доработку. Новый вариант он внес 30 января.

Некоторые скандальные нормы в нем смягчили — например, принимать решение в отношении уклонистов (арест счетов, ограничение на вождение авто и права на выезд за рубеж) будут не военкомы, а суды. Но в нем остались пункты об электронных повестках, сокращении возможностей получения отсрочек, снижении возраста мобилизуемых до 25 лет, демобилизации только спустя 36 месяцев службы и т.д.

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В планах Минобороны Украины до 2028 года оставить только службу по контракту, а срочную заменить «интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста».

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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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