Зеленский счел цинизмом отказ Запада защитить Украину так же, как Израиль

Союзники помогли Израилю, будучи уверенными, что войны с Ираном не будет, но оказать помощь Украине не решились из-за опасений войны с Россией. Это значит, что Запад боится Москвы, считает Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: SOPA Images / Global Look Press)

Западные страны проявили цинизм, оказав помощь Израилю во время атаки Ирана, но не сделав того же самого в отношении Украины в конфликте с Россией, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью французскому блогеру Хьюго Треверсу (YouTube-канал HugoDécrypte). Оно было записано 17 апреля.

По словам главы государства, у него есть вопросы к США, Франции и Великобритании, которые оказали помощь Израилю.

«Если страны не помогают Украине своими силами, <...> потому что боятся, что будет война с Россией, это означает, что они реально боятся России. И если страны оказывают такую помощь Израилю, это говорит о том, что они уверены, что не будет войны с Ираном. И в этом цинизм ситуации», — заявил Зеленский.

Он добавил, что то, как союзники помогли Израилю, шокировало его. По словам Зеленского, он не понимает, «а что не так с украинцами». Он напомнил, что Израилю помогли, хотя он не входит в НАТО и нет формального соглашения между ним и, например, Францией (с США оно есть).

В ночь на 14 апреля Иран с помощью сотен ракет и беспилотников атаковал Израиль в ответ на его удар по консульству исламской республики в Сирии. В отражении нападения Израилю помогли другие страны: американские силы уничтожили более 80 дронов и не менее шести баллистических ракет, отчиталось Центральное командование США; президент Франции Эмманюэль Макрон сообщал, что силы республики перехватывали иранские беспилотники «по запросу Иордании», когда они пролетали над ее воздушным пространством.

Зеленский после удара заявил, что западные страны могли бы защитить Украину так же, как и Израиль. Он указал, что для его защиты не потребовалась «активация пятой статьи (согласно которой нападение на любого члена Североатлантического альянса рассматривается как нападение на всех. — РБК), [было] достаточно только политической воли».

В ответ на этот призыв координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке различаются и США с самого начала боевых действий на Украине дали понять, что «не будут участвовать в этом конфликте в боевой роли».

В Кремле называли неизбежным конфликт с НАТО в случае, если военные из стран альянса будут участвовать в боевых действиях на Украине.