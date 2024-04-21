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Военная операция на Украине ,  
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Столтенберг заявил, что задержка США с помощью Киеву «имела последствия»

Столтенберг: США не опоздали с помощью Украине, но задержка имела последствия
Сюжет
Военная операция на Украине
Палата представителей США накануне согласовала законопроект о военной поддержке Украины на $61 млрд, дебаты по проекту продолжались с осени. Столтенберг указал, что задержка имела реальные последствия. Москва осуждает помощь Киеву
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Фото: Ciro Fusco / EPA / ТАСС)

Соединенные Штаты не опоздали полностью с военной помощью Украине, но ее задержка имела реальные последствия, заявил в интервью телеканалу MSNBC генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек альянса указал, что в последнее время российская армия ведет активные наступательные действия и превосходит украинскую как в боеприпасах, так и в амуниции. Передачу оружия Украине он назвал «не благотворительностью, но инвестицией в собственную безопасность». «Еще не слишком поздно, но задержка [с одобрением помощи со стороны США] имеет реальные последствия», — сказал он.

Вместе с этим Столтенберг вновь заявил, что НАТО не планирует отправлять на Украину боевые подразделения. Он напомнил, что на Украине уже есть военные советники стран альянса, которые самостоятельно решили их туда направить.

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Фото:София Гатилова / Reuters

Палата представителей США согласовала законопроект о военной поддержке Украины в размере $61 млрд накануне, 20 апреля. Дебаты по проекту продолжались с осени. Теперь одобрить его должен сенат, затем документ отправится на подпись к президенту Джо Байдену.

Из общей суммы, предусмотренной на помощь Украине, $23,2 млрд пойдет на восполнение запасов США, $13,8 млрд — на закупку вооружений, $11,3 млрд — на «текущие военные операции США в регионе» и $26 млн — на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью. Также в акте предусмотрена передача Киеву дальнобойных ракет ATACMS.

Пентагон сообщил, что сможет передать Украине боеприпасы в течение нескольких дней после подписания законопроекта о военной помощи. По словам представителя ведомства Патрика Райдера, в первую очередь Киев получит зенитно-ракетные и артиллерийские боеприпасы.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил американские власти, отметив, что это решение предотвратит расширение конфликта и «спасет тысячи и тысячи жизней».

Россия осуждает военную помощь Украине, настаивая, что это еще больше затянет конфликт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что одобрение очередного пакета военной помощи Украине еще больше обогатит Вашингтон и еще больше разорит Киев.

Столтенберг заявил, что задержка США с помощью Киеву «имела последствия»
Столтенберг заявил, что задержка США с помощью Киеву «имела последствия»

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Йенс Столтенберг США НАТО военная помощь поставки оружия Военная операция на Украине
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