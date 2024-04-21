Столтенберг заявил, что задержка США с помощью Киеву «имела последствия»

Столтенберг: США не опоздали с помощью Украине, но задержка имела последствия

Палата представителей США накануне согласовала законопроект о военной поддержке Украины на $61 млрд, дебаты по проекту продолжались с осени. Столтенберг указал, что задержка имела реальные последствия. Москва осуждает помощь Киеву

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Фото: Ciro Fusco / EPA / ТАСС)

Соединенные Штаты не опоздали полностью с военной помощью Украине, но ее задержка имела реальные последствия, заявил в интервью телеканалу MSNBC генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек альянса указал, что в последнее время российская армия ведет активные наступательные действия и превосходит украинскую как в боеприпасах, так и в амуниции. Передачу оружия Украине он назвал «не благотворительностью, но инвестицией в собственную безопасность». «Еще не слишком поздно, но задержка [с одобрением помощи со стороны США] имеет реальные последствия», — сказал он.

Вместе с этим Столтенберг вновь заявил, что НАТО не планирует отправлять на Украину боевые подразделения. Он напомнил, что на Украине уже есть военные советники стран альянса, которые самостоятельно решили их туда направить.

Палата представителей США согласовала законопроект о военной поддержке Украины в размере $61 млрд накануне, 20 апреля. Дебаты по проекту продолжались с осени. Теперь одобрить его должен сенат, затем документ отправится на подпись к президенту Джо Байдену.

Из общей суммы, предусмотренной на помощь Украине, $23,2 млрд пойдет на восполнение запасов США, $13,8 млрд — на закупку вооружений, $11,3 млрд — на «текущие военные операции США в регионе» и $26 млн — на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью. Также в акте предусмотрена передача Киеву дальнобойных ракет ATACMS.

Пентагон сообщил, что сможет передать Украине боеприпасы в течение нескольких дней после подписания законопроекта о военной помощи. По словам представителя ведомства Патрика Райдера, в первую очередь Киев получит зенитно-ракетные и артиллерийские боеприпасы.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил американские власти, отметив, что это решение предотвратит расширение конфликта и «спасет тысячи и тысячи жизней».

Россия осуждает военную помощь Украине, настаивая, что это еще больше затянет конфликт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что одобрение очередного пакета военной помощи Украине еще больше обогатит Вашингтон и еще больше разорит Киев.