Столтенберг допустил уступки Украины в конфликте с Россией

Киеву придется решить, на какие компромиссы идти с Москвой, считает генсек НАТО. Россия требует признать «реалии на земле» и настаивает, что задачи военной операции будут выполнены

Йенс Столтенберг (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Киеву, возможно, в конечном итоге придется пойти на уступки Москве, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью «Би-би-си». Он добавил, что не призывает к компромиссу сейчас, а «настоящий мир», по его мнению, будет достижим после победы Украины.

«В конце концов, именно Украина должна решить, на какие компромиссы они готовы пойти, нам нужно дать им возможность оказаться в таком положении, когда они действительно достигнут приемлемого результата за столом переговоров», — сказал Столтенберг.

Он назвал жизненно важной военную поддержку Киева и выразил уверенность в том, что страны-члены НАТО согласуют долгосрочное финансирование Украины к июлю. Генсек НАТО пояснил, что даже если военные действия закончатся в ближайшем будущем, странам альянса нужно будет продолжать поддерживать Украину.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак исключил компромиссы с Россией в отношении независимости и территориальной целостности. По его словам, заморозка конфликта или заключение аналога минских соглашений невозможны.

Президент Украины Владимир Зеленский осенью 2022 года представил «формулу мира». Она содержит 10 пунктов, в том числе требование о выводе российских войск на границы 1991 года. Российская сторона считает неприемлемой эту конвенцию и исключает возможность переговоров на ее основе. Москва требует признать суверенитет России над Крымом, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, которые вошли в ее состав по итогам проведенных там референдумов в 2014 и 2022 годах. В частности, глава МИД России Сергей Лавров говорил о готовности к переговорам «с учетом реалий на земле». Украина и западные страны не признают результаты референдумов и считают произошедшее аннексией.