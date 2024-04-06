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Военная операция на Украине ,  
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Столтенберг допустил уступки Украины в конфликте с Россией

Генсек НАТО Столтенберг: Украине в итоге придется пойти на уступки России
Сюжет
Военная операция на Украине
Киеву придется решить, на какие компромиссы идти с Москвой, считает генсек НАТО. Россия требует признать «реалии на земле» и настаивает, что задачи военной операции будут выполнены
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Киеву, возможно, в конечном итоге придется пойти на уступки Москве, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью «Би-би-си». Он добавил, что не призывает к компромиссу сейчас, а «настоящий мир», по его мнению, будет достижим после победы Украины.

«В конце концов, именно Украина должна решить, на какие компромиссы они готовы пойти, нам нужно дать им возможность оказаться в таком положении, когда они действительно достигнут приемлемого результата за столом переговоров», — сказал Столтенберг.

Он назвал жизненно важной военную поддержку Киева и выразил уверенность в том, что страны-члены НАТО согласуют долгосрочное финансирование Украины к июлю. Генсек НАТО пояснил, что даже если военные действия закончатся в ближайшем будущем, странам альянса нужно будет продолжать поддерживать Украину.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак исключил компромиссы с Россией в отношении независимости и территориальной целостности. По его словам, заморозка конфликта или заключение аналога минских соглашений невозможны.

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Юлия Овчинникова
Россия Украина НАТО Йенс Столтенберг
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