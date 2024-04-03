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Военная операция на Украине ,  
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Столтенберг призвал помогать Украине долгосрочными обязательствами

Столтенберг: помогать Киеву нужно больше обязательствами НАТО, а не взносами
Сюжет
Военная операция на Украине
Генсек НАТО считает, что блоку нужно обеспечить «надежную и предсказуемую помощь Украине» на долгосрочную перспективу и рассчитывать больше на обязательства в рамках альянса, а не на добровольные взносы
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что страны альянса должны меньше рассчитывать на добровольные взносы для помощи Украине и больше на обязательства в рамках блока. Об этом он сказал перед двухдневной встречей глав МИД в Брюсселе, посвященной 75-летию основания НАТО и подготовке к июльскому саммиту в Вашингтоне, его слова приводит Reuters.

«Нам нужно изменить динамику нашей поддержки», — сказал Столтенберг. «Мы должны обеспечить надежную и предсказуемую помощь Украине в области безопасности на долгосрочную перспективу, чтобы мы меньше полагались на добровольные взносы и больше на обязательства в рамках НАТО. Меньше краткосрочных предложений и больше многолетних обязательств», — отметил он.

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По его словам, министры иностранных дел на встрече обсудят, как блок может взять на себя больше ответственности за координацию военной помощи для Киева и обучения украинских военнослужащих. При этом, отмечает агентство, генсек не стал говорить об объемах финансирования. Решение, по его словам, должно быть принято на саммите альянса летом.

Накануне Bloomberg сообщил, что Столтенберг предложил учредить фонд взносов для военной помощи Украине на сумму €100 млрд евро на пятилетний период. По словам дипломатов, на которых ссылается Reuters, НАТО планирует взять на себя часть координационной работы контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» на случай сокращения поддержки США, если Дональд Трамп выиграет выборы.

Сенат США (большинство у демократов) поддержал выделение $60,1 млрд на военные нужды Киева еще в феврале. Однако палата представителей, где большинство удерживают республиканцы, все еще не голосовала за законопроект. Financial Times писала, что американская военная помощь Украине может сократиться чуть более чем до $16 млрд.

Россия выступает против военной поддержки Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что «без внешней подпитки» система обороны Киева не сможет существовать.

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Елена Чернышова
Йенс Столтенберг НАТО военная помощь Украина
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