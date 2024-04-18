Минобороны отчиталось об уничтожении пункта управления командования ВСУ

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Российские военные в зоне военной операции на Украине уничтожили пункт управления оперативного командования украинских войск «Север». Об этом сообщило Минобороны России.

Авиация, ракетные войска и артиллерия также уничтожили два зенитных ракетных комплекса С-300, склад боеприпасов группировки ВСУ «Донецк», склады вооружения и топлива 101-й бригады территориальной обороны Украины. За сутки удары были нанесены по живой силе и военной технике противника в 126 районах.

За тот же период российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в зоне боевых действий сбили 251 украинский беспилотник, две тактические ракеты «Точка-У» и 33 реактивных снаряда реактивной системы залпового огня Vampire, отчиталось Минобороны.

Накануне ведомство сообщило об уничтожении в зоне военной операции на Украине нескольких складов боеприпасов. По данным Минобороны, их использовали в том числе группировка ВСУ «Донецк» и «Русский добровольческий корпус» (запрещенная в России террористическая организация).

Также Минобороны отчиталось о занятии более выгодных позиций и улучшении положения российских войск на нескольких направлениях. Так, на купянском направлении были нанесены удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах Синьковки, Загоруйковки и Стельмаховки, отражены контратаки в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Торское и Терны.