 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны отчиталось об уничтожении пункта управления командования ВСУ

Российские военные уничтожили пункт управления оперативного командования ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские военные в зоне военной операции на Украине уничтожили пункт управления оперативного командования украинских войск «Север». Об этом сообщило Минобороны России.

Авиация, ракетные войска и артиллерия также уничтожили два зенитных ракетных комплекса С-300, склад боеприпасов группировки ВСУ «Донецк», склады вооружения и топлива 101-й бригады территориальной обороны Украины. За сутки удары были нанесены по живой силе и военной технике противника в 126 районах.

За тот же период российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в зоне боевых действий сбили 251 украинский беспилотник, две тактические ракеты «Точка-У» и 33 реактивных снаряда реактивной системы залпового огня Vampire, отчиталось Минобороны.

Минобороны сообщило о перехвате ракет, дронов и воздушных шаров ВСУ
Политика
Фото:Global Look Press

Накануне ведомство сообщило об уничтожении в зоне военной операции на Украине нескольких складов боеприпасов. По данным Минобороны, их использовали в том числе группировка ВСУ «Донецк» и «Русский добровольческий корпус» (запрещенная в России террористическая организация).

Также Минобороны отчиталось о занятии более выгодных позиций и улучшении положения российских войск на нескольких направлениях. Так, на купянском направлении были нанесены удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах Синьковки, Загоруйковки и Стельмаховки, отражены контратаки в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Торское и Терны.

Минобороны отчиталось об уничтожении пункта управления командования ВСУ
Минобороны отчиталось об уничтожении пункта управления командования ВСУ

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Минобороны военное командование С-300 боеприпасы
Материалы по теме
Минобороны сообщило об уничтожении складов РДК
Политика
Российские десантники взяли в плен четверых солдат ВСУ в Донбассе
Политика
Минобороны впервые сообщило о сбитом украинском воздушном шаре
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 100,28 (+0,34) Инвестиции, 17 апр, 16:37 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 94,32 (+0,25) Инвестиции, 17 апр, 16:37
Старовойт сообщил об обстреле объекта энергетики в Курской области Политика, 15:16
В Госдуме подготовили законопроект о «мертвых душах» в общежитиях вузов Общество, 15:13
Бесплатный газ на участок: как подвести по новым правилам Недвижимость, 15:11
Власти назвали сроки запуска завода авто из КНР на экс-площадке Merсedes Бизнес, 15:02
Спрос россиян на жилье в ОАЭ и Турции резко упал Недвижимость, 15:02
Мосгорсуд отменил один штраф Михаилу Светову по иноагентской статье Политика, 14:58
Суд в Москве заочно арестовал трех полковников ВСУ Политика, 14:58
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Минобороны отчиталось об уничтожении пункта управления командования ВСУ Политика, 14:55
Банки Китая отказываются принимать платежи из России. Что будет с рублем Pro, 14:55
Акции каких российских IT-компаний недооценены рынком Pro, 14:51
Тренера «Рубина» дисквалифицировали на один матч за нецензурную перепалку Спорт, 14:44
Трехдневный пожар в здании биржи в Копенгагене. Фоторепортаж Общество, 14:43
Песков объяснил слова Путина «не надо так» в адрес губернатора Политика, 14:39
Бывший вице-мэр Москвы перейдет на работу в «Сбер» Финансы, 14:37