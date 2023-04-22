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WP узнало, что Пентагон снова считает Афганистан центром терроризма

WP: Пентагон США опять считает Афганистан центром терроризма из-за ИГИЛ
После прихода к власти талибов в Афганистане окрепла ячейка ИГИЛ, ее руководство планировало теракты у посольств и во время Чемпионата мира по футболу, выяснила разведка США. Боевики также интересовались созданием химоружия и БПЛА
Фото: Nava Jamshidi / Getty Images
Фото: Nava Jamshidi / Getty Images

Афганистан стал важным центром координации действий для ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), группировка занимается планированием нападений в Европе и Азии, а также строит «амбициозные заговоры» против США. Такую оценку дал стране Пентагон, она содержится в утекших секретных документах под грифом «Совершенно секретно», пишет The Washington Post.

Американской разведке стало известно о конкретных планах терактов в посольствах, церквях, бизнес-центрах, а также во время Чемпионата мира по футболу, прошедшего в Катаре прошлым летом. В частности, боевики планировали отомстить за сожжение Корана ультаправыми активистами в Швеции и Нидерландах нападением на посольства этих государств в России, Турции, Азербайджане и Таджикистане. В прошлом декабре руководство ИГИЛ координировало девять таких атак, к февралю их число выросло до 15.

«ИГИЛ разрабатывает экономически эффективную модель для внешних операций, которая опирается на ресурсы за пределами Афганистана, боевиков в целевых странах и обширные сети сообщников», — сказано в материалах Пентагона. Ведомство спрогнозировало, что террористы смогут обойти усилия служб безопасности и свести к минимуму вероятность срыва терактов.

В тех же документах описывался контакт террористов с сочувствующим им жителем Великобритании, который говорил, что обладает «навыками аэрокосмической и химической инженерии». Британец предложил передать ИГИЛ инструкции по созданию ракет, беспилотников и химоружия. Кроме того, ячейка террористов в Ираке проверяли студентов-инженеров в университете Дамаска, чтобы определить, будут ли их навыки полезными. В другом документе говорилось, что группировка запросила у «человека с Украины» сведения о создании дрона, который был бы достаточно мощным, чтобы нести полезную нагрузку.

Террористы ИГИЛ, несмотря на все усилия, в ближайшем будущем будут ограничены «мелкосерийным производством» обычных взрывчатых веществ или, вероятно, биологического или химического оружия, их действия будут по-прежнему ограничены отсутствием опыта, спрогнозировали в Пентагоне.

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Washington Post предполагает, что утекшая информация будет использована конгрессменами-республиканцами для критики решения Белого дома вывести американские войска из Афганистана.

В Совете нацбезопасности США заявили изданию, что Вашингтон по-прежнему способны ликвидировать террористов без постоянного присутствия войск «на местах», а контртеррористические операции для устранения будущих угроз проводятся «где угодно». Представитель ведомства Эндриенн Уотсон привела в пример рейд американского спецназа в Сомали, в результате которого был убит один из лидеров ИГИЛ Билал аль-Судани, имевший влияние на ячейку террористов в Афганистане. При этом в Сомали, в отличие от Афганистана, у США развернут небольшой военный контингент.

Решение вывести американские войска из Афганистана было принято еще при президентстве Дональда Трампа. В феврале 2020 года представители Вашингтона и Талибана подписали соглашение о мире, предусматривающее вывод американских войск из Афганистана в течение 14 месяцев. Затем Трамп заявил, что войска начнут покидать республику немедленно.

Следующий президент, Джо Байден заявил после победы на выборах о намерении выполнить условия соглашения. Свое решение президент объяснил потерями США: он говорил, что почти 2,5 тыс. американцев погибли, более 20 тыс. были ранены. Войска находились в Афганистане около 20 лет, это был самый затяжной конфликт в истории страны.

Одновременно с выводом американского контингента Афганистан захватили боевики «Талибана» (признан в России террористическим и запрещен).26 августа в аэропорту Кабула произошел взрыв. Бомбу привел в действие террорист-смертник. Погибли 13 американских военных, еще 18 получили ранения — это были крупнейшие единоразовые потери армии США с 2011 года. Среди афганцев погибли свыше 170 человек, более 150 получили ранения. В Белом доме затем признали свои ошибки при планировании эвакуации военных.

Трамп при этом, после поражения на выборах, критиковал вывод войск из Афганистана. «То, как мы ушли из Афганистана, стало, как я считаю, самым позорным моментом в истории нашей страны. Когда Путин, [председатель Китая] Си [Цзиньпин] и другие увидели, что мы некомпетентны, что мы не знаем, что делаем, я думаю, это подтолкнуло <...> идти и действовать на Украине», — говорил он.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Афганистан ИГИЛ Пентагон США США терроризм беспилотники Великобритания Ирак Украина химоружие
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