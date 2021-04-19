Трамп раскритиковал решение Байдена по выводу войск США из Афганистана

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал план нынешнего американского лидера Джо Байдена завершить вывод войск из Афганистана к 11 сентября. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на заявление Трампа.

«Мне бы очень не хотелось, чтобы Джо Байден использовал 11 сентября как дату для вывода наших войск из Афганистана», — говорится в заявлении Трампа.

Экс-президент обозначил две причины, по которым выбранная дата не подходит для вывода американских войск. Во-первых, «это можно и следует сделать быстрее», отметил он. В заявлении Трампа говорится, что будучи президентом США он обеспечил возможность более быстрого вывода войск, сократив размещенный в Афганистане контингент с 16 тыс. до менее чем 2 тыс. и выведя из страны американское оборудование «стоимостью в миллиарды долларов».

Вторая причина не использовать упомянутую дату, по словам Трампа, заключается в том, что 11 сентября — это годовщина терактов 2001 года в США. «11 сентября является датой, которая ассоциируется с крайне трагическими событиями и периодом для нашей страны», — напомнил он.