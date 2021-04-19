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Трамп раскритиковал решение Байдена по выводу войск США из Афганистана

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал план нынешнего американского лидера Джо Байдена завершить вывод войск из Афганистана к 11 сентября. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на заявление Трампа.

«Мне бы очень не хотелось, чтобы Джо Байден использовал 11 сентября как дату для вывода наших войск из Афганистана», — говорится в заявлении Трампа.

Экс-президент обозначил две причины, по которым выбранная дата не подходит для вывода американских войск. Во-первых, «это можно и следует сделать быстрее», отметил он. В заявлении Трампа говорится, что будучи президентом США он обеспечил возможность более быстрого вывода войск, сократив размещенный в Афганистане контингент с 16 тыс. до менее чем 2 тыс. и выведя из страны американское оборудование «стоимостью в миллиарды долларов».

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Вторая причина не использовать упомянутую дату, по словам Трампа, заключается в том, что 11 сентября — это годовщина терактов 2001 года в США. «11 сентября является датой, которая ассоциируется с крайне трагическими событиями и периодом для нашей страны», — напомнил он.

Ранее Байден пообещал полностью вывести весь контингент американских сил к 11 сентября 2021 года вместо ранее намеченного 1 мая.

Военный контингент США присутствует в Афганистане с 2001 года. За это время в там погибли более 2 тыс. американских военнослужащих. С 2011 года США начали постепенно сокращать свой контингент и в 2014 году вывели основные боевые силы.

В конце февраля прошлого года Соединенные Штаты и движение «Талибан» (запрещено в России) подписали мирное соглашение, положив конец 19-летней войне. Договор, в частности, предусматривает полный вывод войск США и НАТО из Афганистана в течение 14 месяцев.

Дональд Трамп Джо Байден Афганистан вывод войск
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