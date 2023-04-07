США признали ошибки при выводе войск из Афганистана
Вашингтон сделал выводы после вывода войск из Афганистана в 2021 году и на основе этого изменил свои стратегии в других конфликтах, сообщил Белый дом, передает Bloomberg.
США должны «заблаговременно и всесторонне планировать сценарии с низкой вероятностью и высоким риском», заявили в американской администрации.
Власти страны опубликовали отчет по выводу войск с оценками Минобороны и Государственного департамента. В документе говорится, что планирование процесса имело недостатки, в том числе связанные с действиями экс-президента Дональда Трампа. Вывод войск произошел уже при действующем главе государства, Джо Байдене.
«Выбор президента Байдена в отношении того, как осуществить вывод войск из Афганистана, был серьезно ограничен условиями, созданными его предшественником», — приводит цитату из документа Reuters. В отчете сказано, что администрация Трампа «не представила планов о том, как провести окончательный вывод или эвакуировать американцев или афганских союзников».
Как отмечает Bloomberg, среди ошибок Трампа названы его решения сократить численность войск, освободить заключенных талибов («Талибан» признан в России террористическим и запрещен) и сократить штат Госдепа, а также остановить оформление виз для афганцев, работавших на американское правительство, добавляет Reuters.
Исходя из сделанных выводов, теперь США отдают предпочтение более ранней эвакуации, если видят ухудшения в плане безопасности, а также будут оценивать готовность местных войск к бою в случае ухода американских сил.
Байден объявил о планах вывести американские войска из Афганистана в апреле 2021 года. Они находились там с 2001-го, этот 20-летний конфликт стал самым затяжным в истории страны. Свое решение президент объяснил потерями США: он говорил, что почти 2,5 тыс. американцев погибли, более 20 тыс. были ранены.
Как только начался процесс вывода войск, активизировались талибы. К 15 августа 2021 года они захватили всю территорию Афганистана. 26 августа в аэропорту Кабула произошел взрыв. Бомбу привел в действие террорист-смертник. Погибли 13 американских военных, еще 18 получили ранения — это были крупнейшие единоразовые потери армии США с 2011 года. Среди афганцев погибли свыше 170 человек, более 150 получили ранения. В их числе были и талибы.