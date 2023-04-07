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Конфликт в Афганистане ,  
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США признали ошибки при выводе войск из Афганистана

Белый дом: США извлекли уроки из ошибок при выводе войск из Афганистана
В опубликованном властями США отчете сказано, что на процесс вывода войск из Афганистана при Байдене во многом повлияли действия предыдущей администрации Трампа. Изучив ошибки, США пересмотрели свои стратегии для других конфликтов
Фото: Sra Taylor Crul / U.S. Air / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Sra Taylor Crul / U.S. Air / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вашингтон сделал выводы после вывода войск из Афганистана в 2021 году и на основе этого изменил свои стратегии в других конфликтах, сообщил Белый дом, передает Bloomberg.

США должны «заблаговременно и всесторонне планировать сценарии с низкой вероятностью и высоким риском», заявили в американской администрации.

Власти страны опубликовали отчет по выводу войск с оценками Минобороны и Государственного департамента. В документе говорится, что планирование процесса имело недостатки, в том числе связанные с действиями экс-президента Дональда Трампа. Вывод войск произошел уже при действующем главе государства, Джо Байдене.

«Выбор президента Байдена в отношении того, как осуществить вывод войск из Афганистана, был серьезно ограничен условиями, созданными его предшественником», — приводит цитату из документа Reuters. В отчете сказано, что администрация Трампа «не представила планов о том, как провести окончательный вывод или эвакуировать американцев или афганских союзников».

Как отмечает Bloomberg, среди ошибок Трампа названы его решения сократить численность войск, освободить заключенных талибов («Талибан» признан в России террористическим и запрещен) и сократить штат Госдепа, а также остановить оформление виз для афганцев, работавших на американское правительство, добавляет Reuters.

Исходя из сделанных выводов, теперь США отдают предпочтение более ранней эвакуации, если видят ухудшения в плане безопасности, а также будут оценивать готовность местных войск к бою в случае ухода американских сил.

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Байден объявил о планах вывести американские войска из Афганистана в апреле 2021 года. Они находились там с 2001-го, этот 20-летний конфликт стал самым затяжным в истории страны. Свое решение президент объяснил потерями США: он говорил, что почти 2,5 тыс. американцев погибли, более 20 тыс. были ранены.

Как только начался процесс вывода войск, активизировались талибы. К 15 августа 2021 года они захватили всю территорию Афганистана. 26 августа в аэропорту Кабула произошел взрыв. Бомбу привел в действие террорист-смертник. Погибли 13 американских военных, еще 18 получили ранения — это были крупнейшие единоразовые потери армии США с 2011 года. Среди афганцев погибли свыше 170 человек, более 150 получили ранения. В их числе были и талибы.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Афганистан вывод войск США
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