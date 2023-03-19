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Лондон требовал у бежавших из Афганистана разрешение на выезд от талибов

Independent: Лондон требовал заверенные талибами документы для выезда у бежавших афганцев
Аэропорт Хитроу, 26 августа 2021 г.
Аэропорт Хитроу, 26 августа 2021 г. (Фото: Dominic Lipinski / Getty Images)

Правительство Великобритании требовало от граждан Афганистана, которые стремились получить убежище в стране, чтобы скрыться от «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация), получать документы со штампами подконтрольных ему структур. Об этом сообщила газета The Independent со ссылкой на результаты собственного расследования.

Тем, кто хотел уехать из Афганистана по Программе релокации и помощи афганцам (ARAP, предназначена для лиц, сотрудничавших с британскими силами во время войны), сообщали, что им нужно подать копию свидетельств о рождении и заключении брака на английском языке со штампами афганских ведомств. Социальные работники британского Минобороны рассылали письма с соответствующими пояснениями всем заявителям, пишет газета со ссылкой на них. Тогда работу правительственных структур уже контролировал «Талибан».

Свидетельства о браке выдают суды по семейным делам в Кабуле, оригиналы печатаются на местном языке. Затем документы переводят на английский язык и направляют в Министерство иностранных дел для заверения специальной печатью, сообщил газете знакомый с процессом источник.

Издание также пишет, что после того, как расследование было завершено, британское Минобороны вновь разослало письма заявителям. В них говорилось, что присланные разъяснения социальных работников были неверными. Ведомство принесло извинения за «недопонимание или беспокойство», отмечает The Independent со ссылкой на переписку.

В августе 2021 года, после вывода из страны американских военных, талибы захватили власть в Афганистане и объявили об установлении Исламского Эмирата Афганистан. В сентябре 2021 года «Талибан» сформировал временное правительство. После установления власти талибов разные страны начали вывозить из Афганистана беженцев.

Теги
Афганистан Талибан Великобритания беженцы политическое преследование
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