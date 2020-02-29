США и «Талибан» подписали соглашение о мире и выводе американских войск

Вывод войск США и НАТО должен завершиться через 14 месяцев. Предполагается, что число военных сократят до 8,6 тыс. человек уже в течение 135 дней

Залмай Халилзад и Абдулла Гани Барадар (Фото: Hussein Sayed / AP)

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (запрещено в России) Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение. Документ, в частности, предусматривает вывод американских войск из Афганистана в течение 14 месяцев, передает Reuters.

Церемония подписания документа состоялась в субботу, 29 февраля, в столице Катара Дохе. После Халилзад и Барадар пожали друг другу руки, на мероприятии присутствовали генсек НАТО Йенс Столтенберг, госсекретарь США Майк Помпео, спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Сделка Вашингтона предполагает следующие пункты: