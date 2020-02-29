США и «Талибан» подписали соглашение о мире и выводе американских войск
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (запрещено в России) Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение. Документ, в частности, предусматривает вывод американских войск из Афганистана в течение 14 месяцев, передает Reuters.
Церемония подписания документа состоялась в субботу, 29 февраля, в столице Катара Дохе. После Халилзад и Барадар пожали друг другу руки, на мероприятии присутствовали генсек НАТО Йенс Столтенберг, госсекретарь США Майк Помпео, спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
Сделка Вашингтона предполагает следующие пункты:
- полный вывод войск США и НАТО из Афганистана в течение 14 месяцев после подписания документа;
- проведение правительством Афганистана переговоров с Советом Безопасности ООН по исключению членов «Талибана» из санкционного списка к 29 мая, Вашингтон намерен исключить группировку из своего списка санкций к 27 августа;
- США сократят войска в Афганистане до 8,6 тыс. в течение 135 дней в зависимости от выполнения талибами своих обязательств по соглашению. Взамен «Талибан» должен отказаться от использования афганской территории для нападения;
- США воздерживаются от применения силы против территориальной целостности Афганистана;
- Соединенные Штаты обязуются не вмешиваться во внутреннюю политику страны;
- Ежегодно США будут направлять средства для обучения, консультирования и оснащения сил безопасности Афганистана;
- Афганское правительство освободит до 5 тыс. заключенных талибов в знак доброй воли в обмен на 1 тыс. сотрудников сил безопасности, удерживаемых талибами.