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США и «Талибан» подписали соглашение о мире и выводе американских войск

Вывод войск США и НАТО должен завершиться через 14 месяцев. Предполагается, что число военных сократят до 8,6 тыс. человек уже в течение 135 дней
Залмай Халилзад и Абдулла Гани Барадар (Фото: Hussein Sayed / AP)

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (запрещено в России) Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение. Документ, в частности, предусматривает вывод американских войск из Афганистана в течение 14 месяцев, передает Reuters.

Церемония подписания документа состоялась в субботу, 29 февраля, в столице Катара Дохе. После Халилзад и Барадар пожали друг другу руки, на мероприятии присутствовали генсек НАТО Йенс Столтенберг, госсекретарь США Майк Помпео, спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Сделка Вашингтона предполагает следующие пункты:

  • полный вывод войск США и НАТО из Афганистана в течение 14 месяцев после подписания документа;
  • проведение правительством Афганистана переговоров с Советом Безопасности ООН по исключению членов «Талибана» из санкционного списка к 29 мая, Вашингтон намерен исключить группировку из своего списка санкций к 27 августа;
  • США сократят войска в Афганистане до 8,6 тыс. в течение 135 дней в зависимости от выполнения талибами своих обязательств по соглашению. Взамен «Талибан» должен отказаться от использования афганской территории для нападения;
  • США воздерживаются от применения силы против территориальной целостности Афганистана;
  • Соединенные Штаты обязуются не вмешиваться во внутреннюю политику страны;
  • Ежегодно США будут направлять средства для обучения, консультирования и оснащения сил безопасности Афганистана;
  • Афганское правительство освободит до 5 тыс. заключенных талибов в знак доброй воли в обмен на 1 тыс. сотрудников сил безопасности, удерживаемых талибами.

Отдельно в Кабуле министр обороны США Марк Эспер и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подписали совместную декларацию с правительством Афганистана в лице президента Ашрафа Гани, которая обязывает афганскую сторону участвовать в переговорах с талибами.

Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что соглашение с «Талибаном» стало «результатом многих усилий», поскольку стороны пережили «десятилетия враждебности и недоверия». «Эти усилия стали реальностью для США только тогда, когда талибы заявили о своей заинтересованности в достижении мира и прекращении отношений с «Аль-Каидой» (запрещена в России. — РБК) и другими международными террористическими группировками», — заявил он (цитата по Sky News). По его словам, США будут «внимательно следить» за соблюдением талибами соглашения, а темпы вывода войск из Афганистана будут зависеть от «их действий».

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Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон и талибы в своих переговорах «намерены положить конец войне в Афганистане». После этого, согласно соглашению, должны начаться переговоры талибов с афганскими властями о полном прекращении огня. «Проблемы остаются, но прогресс, достигнутый в Дохе, дает надежду и предоставляет реальную возможность. Соединенные Штаты призывают всех афганцев воспользоваться этим моментом», — говорится в заявлении.

В феврале 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска покинут Афганистан в случае, если сторонам удастся достигнуть договоренности по урегулированию конфликта. До этого в Катаре представители «Талибана» и США после шестидневных переговоров согласовали проект соглашения, предусматривающего вывод иностранных войск через 18 месяцев после подписания документа.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Афганистан, Талибан, США
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