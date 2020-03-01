Трамп заявил о незамедлительном начале вывода войск из Афганистана

США незамедлительно приступят к выводу своих войск из Афганистана, заявил американский президент Дональд Трамп. Трансляцию его выступления вел телеканал NBC News.

«Сегодня. Они [американские военные] начнут [покидать Афганистан] незамедлительно», — сказал Трамп.

На вопрос о том, за какой срок войска выведут из страны, он ответил шуткой. «Мы запланировали это на наш день CPAC (ежегодной конференции консервативных политических действий. — РБК)», — сказал Трамп.

Представители США и движения «Талибан» (запрещено в России) 29 февраля подписали соглашение о мире, предусматривающее вывод американских войск из Афганистана в течение 14 месяцев.