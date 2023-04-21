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Трамп связал конфликт на Украине с уходом США из Афганистана

Экс-президент Дональд Трамп обвинил власти США в провоцировании конфликта на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Вывод американских войск из Афганистана послужил сигналом слабости Вашингтона для Москвы, что позволило российскому президенту Владимиру Путину начать военную операцию на Украине. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп на подкасте Full Send Podcast.

«То, как мы ушли из Афганистана, стало, как я считаю, самым позорным моментом в истории нашей страны. Когда Путин, [председатель Китая] Си [Цзиньпин] и другие увидели, что мы некомпетентны, что мы не знаем, что делаем, я думаю, это подтолкнуло <...> идти и действовать на Украине», — считает Трамп.

Экс-президент неоднократно обвинял власти США в развязывании конфликта на Украине. 22 февраля он сказал, что мир оказался на пороге третьей мировой войны из-за того, как нынешний американский президент Джо Байден поддерживает Киев. «Если вы посмотрите и поймете, какие шаги предпринимает Байден в отношении Украины, он систематически, но возможно, неосознанно подталкивает нас к тому, что скоро может стать третьей мировой войной», — заявил Трамп.

Сам политик обещал решить украинский конфликт за сутки, если он станет президентом по итогам выборов 2024 года. Он говорил, что, если бы он по-прежнему руководил страной, конфликта на Украине не случилось бы, как и стремительного роста инфляции в США.

В апреле 2021 года Трамп критиковал решение Байдена вывести войска из Афганистана. Военный контингент Соединенных Штатов присутствовал в стране с 2001 года, за это время там погибли более 2 тыс. американских солдат. После того как США вывели войска, власть в стране захватили сторонники «Талибана» (движение признано в России террористическим и запрещено).

Теги
Персоны
Афганистан США вывод войск Украина Дональд Трамп
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
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