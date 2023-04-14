Жителя Крыма обвинили в попытке госизмены

Жителя города Алушта в Крыму Альберта Круглова обвинили в приготовлении к госизмене и участии в деятельности террористической организации, сообщили ТАСС в Южном окружном военном суде, куда поступило уголовное дело.

Круглов обвиняется по ч. 1 ст. 30, ст. 275 и ч. 2 ст. 205.5 УК. Заседание суда назначено на 18 апреля.

В июне 2019 года Алуштинский городской суд признал Круглова виновным в незаконном изготовлении, хранении и ношении самодельных взрывных устройств, а также публичных призывах к экстремистской деятельности, и приговорил его к году и восьми месяцам лишения свободы и штрафу в 60 тыс. руб.

Как утверждают в управлении ФСБ по Крыму, в июле 2018 года сотрудники спецслужбы нашли дома у Круглова два изготовленных им самодельных устройства с поражающими элементами, замаскированных под термос и бутылку. Он также опубликовал на своей странице в соцсетях сообщение, содержащее призывы к насильственным действиям в отношении группы лиц по признаку религиозной принадлежности. Круглов признал вину.

11 апреля ФСБ сообщила о двух делах о госизмене на Дальнем Востоке. Жителя Хабаровска задержали из-за перевода денег Вооруженным силам Украины для покупки оружия, боеприпасов и обмундирования. Задержанный на Сахалине, по данным ФСБ, планировал «выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации».



По ст. 275 УК грозит до 20 лет лишения свободы. 7 апреля глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что в нижнюю палату внесли поправки о пожизненном сроке за госизмену, объяснив это необходимостью защиты от «беспрецедентных угроз» со стороны Украины.