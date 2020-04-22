Зеленский пообещал закончить войну в Донбассе до конца его срока

Президент Украины заявил, что, вступая в должность, обязался работать в течение одного года, напомнив, что этот срок еще не истек. А если минские договоренности не сработают, Украина изменит тактику

Владимир Зеленский (Фото: Sven Hoppe / dpa / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что до конца его срока боевые действия на Донбассе удастся завершить. Об этом он заявил в фильме «Год президента Зеленского», который показали по телеканалу «Украина».

«Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если «минский процесс» не будет работать, мы будем менять тактику. Мы к этому готовы, год еще не прошел», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что теперь каждую неделю по видеосвязи будут проводиться встречи участников трехсторонней контактной группы. «После каждой «минской встречи» должна быть бумага, что мы о чем-то договорились и сделали шаг вперед», — сказал Зеленский.

В том же фильме он сообщил, что не все успел сделать на посту президента. «Можно проанализировать, давайте об этом поговорим, что не сделано, почему... Много чего не сделали, много до чего даже руки не дошли, но дойдут», — посетовал Зеленский.