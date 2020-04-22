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Зеленский пообещал закончить войну в Донбассе до конца его срока

Президент Украины заявил, что, вступая в должность, обязался работать в течение одного года, напомнив, что этот срок еще не истек. А если минские договоренности не сработают, Украина изменит тактику
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Sven Hoppe / dpa / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что до конца его срока боевые действия на Донбассе удастся завершить. Об этом он заявил в фильме «Год президента Зеленского», который показали по телеканалу «Украина».

«Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если «минский процесс» не будет работать, мы будем менять тактику. Мы к этому готовы, год еще не прошел», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что теперь каждую неделю по видеосвязи будут проводиться встречи участников трехсторонней контактной группы. «После каждой «минской встречи» должна быть бумага, что мы о чем-то договорились и сделали шаг вперед», — сказал Зеленский.

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Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

В том же фильме он сообщил, что не все успел сделать на посту президента. «Можно проанализировать, давайте об этом поговорим, что не сделано, почему... Много чего не сделали, много до чего даже руки не дошли, но дойдут», — посетовал Зеленский.

Выборы президента Украины проходили в два тура. По итогам второго, после обработки 100% бюллетеней, украинская ЦИК 23 апреля 2019 года сообщила, что Зеленский победил, набрав 73,22%. Его соперник, бывший президент Украины, Петр Порошенко получил только 24,45% голосов. На инаугурации 20 мая Зеленский заявил, что его первой задачей на посту президента станет прекращение огня в Донбассе. Второй — возвращение украинских территорий.

В октябре 2019 года была подписана «формула Штайнмайера», согласно которой требовалось развести силы и средства на линии соприкосновения противоборствующих сторон у населенных пунктов Золотое и Петровское. В Золотом эта процедура завершилась в начале ноября, в Петровском — в начале декабря. Выполнение этого условия позволило провести саммит «нормандской четверки», по итогам которого стороны договорились установить перемирие минимум до конца 2019 года, а также создать три новых района для отвода сил до конца 2020 года. В марте этого года СК России завел три уголовных дела по факту обстрела украинскими силовиками гражданских объектов в Донецке.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Владимир Зеленский, Донбасс, Украина, ДНР и ЛНР
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