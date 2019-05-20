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ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
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Зеленский назвал свою первую задачу на посту президента

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе первой задачей своей команды. Об этом он заявил в ходе выступления в Верховной раде, где проходит инаугурация. РБК ведет видеотрансляцию церемонии.

«Готов терять свою популярность, свои рейтинги и свой пост, чтобы только наступил мир», — сказал Зеленский.

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Инаугурация Владимира Зеленского. Как это было

По его словам, второй задачей станет «возвращение украинских территорий».

13 мая Зеленский опубликовал «послание мира к Донбассу». В обращении руководители крупнейших религиозных организаций Украины, среди которых не было предстоятеля новой Православной церкви, призвали завершить вооруженный конфликт на востоке Украины и начать «здоровый диалог».

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Штаб Зеленского заявил об отсутствии готового решения для мира в Донбассе

26 апреля спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что достичь мирного решения конфликта в Донбассе можно в том случае, если стороны согласятся следовать поступающим от России предложения. При этом он добавил, что такой путь неприемлем ни для одного «патриота этой страны», и мир должен наступить на условиях Украины.

Комментируя возможность переговоров с Россией, Зеленский говорил, что отношения Москвы и Киева могут нормализоваться только после «деоккупации» Донбасса и Крыма. Ситуацию на востоке Украины он называет «агрессией» со стороны России.

Теги: Владимир Зеленский, Донбасс, Украина
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