Зеленский назвал свою первую задачу на посту президента

Зеленский назвал свою первую задачу на посту президента

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе первой задачей своей команды. Об этом он заявил в ходе выступления в Верховной раде, где проходит инаугурация. РБК ведет видеотрансляцию церемонии.

«Готов терять свою популярность, свои рейтинги и свой пост, чтобы только наступил мир», — сказал Зеленский.

По его словам, второй задачей станет «возвращение украинских территорий».

13 мая Зеленский опубликовал «послание мира к Донбассу». В обращении руководители крупнейших религиозных организаций Украины, среди которых не было предстоятеля новой Православной церкви, призвали завершить вооруженный конфликт на востоке Украины и начать «здоровый диалог».