Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 73,71 (+0,4) Quote, 15 апр, 12:51
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 80,67 (+0,55) Quote, 15 апр, 12:51
Как подбирать идеальных сотрудников: пять советов работодателям Pro, 09:47 Госдеп обвинил Россию в экспериментах с ядерным оружием Политика, 09:47 Топ-10 технологий для сельского хозяйства будущего РБК и Россельхозбанк, 09:43 Украина и ДНР обменялись пленными Политика, 09:37 Онлайн-трансляция РБК Pro: как трансформировать компанию во время кризиса Pro, 09:34 Таксисты Москвы попросили освободить их от проверки пропусков у клиентов Общество, 09:01 Хуан Амадор — о технологиях на кухне, гранях вкуса и звездах «Мишлен» Партнерский материал, 08:55 Forbes представил новый рейтинг 200 богатейших россиян Бизнес, 08:54 Глава Минэкономики лично попробовал получить займ под 0% в двух банках Бизнес, 08:53 Дептранс Москвы сообщил об отсутствии очередей в метро Общество, 08:26 За сутки в больницу в Коммунарке поступили 52 новых пациента Общество, 08:23 Евгений Чаркин — РБК: «Цифровизация — это конкурентное преимущество» Индустрия 4.0, 08:08 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 апреля Общество, 08:07 РБК Pro: как зарождается новый кризис на рынке недвижимости США Pro, 08:04
Политика ,  
0 

Украина и ДНР обменялись пленными

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

В Донбассе состоялся первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом сообщают ТАСС и Донецкое агентство новостей. Процедура прошла в районе пропускного пункта «Майорск» под Горловкой.

«Подготовка к обмену проходила в рамках работы Контактной группы», — пояснил журналистам представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов

Киев и Донбасс договорились об обмене 8 апреля: согласно договоренностям, ДНР отдаст Украине восемь человек, а заберет десять. «Интерфакс» со ссылкой на аппарат омбудсмена ДНР сообщает, что формулу обмена скорректировали в в последний момент, и Киеву решили отдать девять украинцев в обмен на 11 жителей самопровозглашенной республики.

Как пишет Донецкое агентство новостей, 16 апреля также может пройти обмен между Украиной и самопровозглашенной Луганской народной республикой. ЛНР должна отдать Киеву 11 человек и забрать восемь, рассказывала ранее представитель самопровозглашенной республики в гуманитарной подгруппе ТКГ Ольга Кобцева.

Материал дополняется

Авторы: Наталия Анисимова, Елизавета Антонова
Теги: Донбасс
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter