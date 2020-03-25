СК завел три дела по фактам обстрелов в Донбассе

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Российские следователи возбудили три уголовных дела по фактам обстрела военными Украины гражданских объектов Донбасса, сообщается на сайте СК России.

Как утверждает СК, украинские силы несколько раз открывали огонь по районам города Донецк. По его данным, 20 марта военные обстреляли из противотанковых гранатометов гражданские объекты поселка шахты Трудовская. Кроме того, 21 марта украинские части обстреляли из автоматического гранатомета школу в поселке Александровка и из стрелкового оружия стадион шахты № 7 поселка шахты Трудовская, сообщает СК. В результате пострадали несовершеннолетняя девушка и две женщины.

СК завел дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором). Следователи устанавливают должностных лиц, причастных к произошедшему.

В начале марта СК завел уголовные дела против украинских полицейских, связанных с массовыми беспорядками в Крыму 2015–2016 годов. Следователи обвинили сотрудников правоохранительных органов Украины в провокации и привлечении невиновных к уголовной ответственности.