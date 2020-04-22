Песков увидел истерику на фоне данных о нехватке средств защиты у врачей

Требовать предоставления индивидуальных средств защиты медики должны через региональные министерства здравоохранения, а не через газеты и другие СМИ, заявил Дмитрий Песков. Он назвал неуместным использование ситуации для «истерик»

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Требования медиков об обеспечении индивидуальными средствами защиты должны исполняться, но адресатами их обращений должны быть не СМИ, а региональные министерства здравоохранения. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сейчас главное — обеспечить средствами индивидуальной защиты врачей, и любые требования врачей в этом плане должны исполняться», — сказал Песков. Он добавил, что врачи должны доводить свои требования до региональных властей.

«Именно министерство здравоохранения региона должно быть главным адресатом этой информации, а не газеты и СМИ. Регионы обладают необходимым потенциалом чтобы закрывать этот дефицит, и им помогает федеральный центр в этом, причем достаточно эффективно. Но конечно же, когда какие-то недобросовестные люди пытаются использовать эту ситуацию для каких-то истерик, для накручивания ситуации, они неуместны и недопустимы», — считает Песков.

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