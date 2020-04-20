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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге заболевшим COVID-19 медикам выплатят по ₽300 тыс.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Санкт-Петербурге медицинским работникам, заразившимся коронавирусной инфекцией при оказании помощи больным, выплатят по 300 тыс. руб. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства города.

Если в результате заражения коронавирусом медик получит инвалидность, ему выплатят 500 тыс. руб. В случае смерти медработника из-за COVID-19 членам его семьи предоставят пропорционально единовременную выплату в размере 1 млн руб.

В Петербурге медик в случае заражения попросил считать виновным главврача
Общество

Ранее анестезиолог-реаниматолог городской Покровской больницы в Санкт-Петербурге Сергей Саяпин возложил ответственность за свое возможное заражение коронавирусом на главного врача. По его словам, администрация медучреждения не сделала ничего для предупреждения заражения персонала.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Саяпин рассказал, что проводил вентиляцию легких больному COVID-19 в защите, которая была куплена за свои деньги. Медики, работающие в этой больнице, еще в начале апреля жаловались на отсутствие необходимых для работы с больными защитных средств.

Позже Саяпин в разговоре с РБК заявил, что у него была диагностирована двухсторонняя вирусная пневмония и подтвердился коронавирус.

8 апреля президент Владимир Путин поручил на три месяца ввести дополнительные выплаты для специалистов, которые работают с пациентами с коронавирусом. Врачам будут доплачивать по 80 тыс. руб. в месяц, среднему медперсоналу — по 50 тыс. руб., младшему — по 25 тыс. руб.

Теги: Санкт-Петербург, COVID-19, коронавирус
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