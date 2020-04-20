В Петербурге заболевшим COVID-19 медикам выплатят по ₽300 тыс.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Санкт-Петербурге медицинским работникам, заразившимся коронавирусной инфекцией при оказании помощи больным, выплатят по 300 тыс. руб. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства города.

Если в результате заражения коронавирусом медик получит инвалидность, ему выплатят 500 тыс. руб. В случае смерти медработника из-за COVID-19 членам его семьи предоставят пропорционально единовременную выплату в размере 1 млн руб.

Ранее анестезиолог-реаниматолог городской Покровской больницы в Санкт-Петербурге Сергей Саяпин возложил ответственность за свое возможное заражение коронавирусом на главного врача. По его словам, администрация медучреждения не сделала ничего для предупреждения заражения персонала.