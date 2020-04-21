Юрий Чайка за свой счет купит маски для медиков на Северном Кавказе

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка решил закупить комплекты медицинских масок и перчаток для медработников на свои деньги. Об этом сообщается на странице полпредства в Instagram.

«Этих упаковок хватит, чтобы снять потребности основных медицинских учреждений субъектов СКФО на несколько дней», — говорится в сообщении. Они должны поступить в организации в ближайшее время.

Чайка отметил, что медработникам в округе не всегда хватает средств индивидуальной защиты, несмотря на то что постоянно приходится контактировать с пациентами «с различными диагнозами».

«Считаю, что органы региональной власти должны поддерживать инициативы и поощрять тех представителей бизнеса и гражданского общества, которые также будут готовы оказать помощь медицинским работникам в период пандемии», — сказал Чайка.