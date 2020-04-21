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Пандемия коронавируса ,  
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Юрий Чайка за свой счет купит маски для медиков на Северном Кавказе

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка решил закупить комплекты медицинских масок и перчаток для медработников на свои деньги. Об этом сообщается на странице полпредства в Instagram.

«Этих упаковок хватит, чтобы снять потребности основных медицинских учреждений субъектов СКФО на несколько дней», — говорится в сообщении. Они должны поступить в организации в ближайшее время.

Чайка отметил, что медработникам в округе не всегда хватает средств индивидуальной защиты, несмотря на то что постоянно приходится контактировать с пациентами «с различными диагнозами».

«Считаю, что органы региональной власти должны поддерживать инициативы и поощрять тех представителей бизнеса и гражданского общества, которые также будут готовы оказать помощь медицинским работникам в период пандемии», — сказал Чайка.

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По состоянию на 21 апреля в СКФО зарегистрировали 1796 случаев заражения коронавирусом, причем за сутки заболевание подтвердили у 211 новых пациентов, сообщает полпредство. С момента начала эпидемии 161 пациент уже выздоровел, 426 находятся в больницах округа в состоянии средней тяжести.

Ранее, 7 апреля, глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что российские предприятия выпускают более 8 млн медицинских масок ежедневно. Он отметил, что мощности производства растут быстрее, чем «даже в военное время».

В начале апреля из-за нехватки средств индивидуальной защиты шить медицинские маски разрешили компаниям без лицензии. Как пояснила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, для начала производства изделий необходимо получить только разрешение.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Юрий Чайка, коронавирус, маски
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