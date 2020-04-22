Обвинивший главврача медик из Петербурга заявил о подтвердившемся COVID

Ранее он возложил вину на свое возможное заражение на главврача Покровской больницы. По словам медика, руководство учреждения не обеспечило их средствами защиты для работы с пациентами с COVID-19

Врач-реаниматолог Сергей Саяпин из Покровской больницы Санкт-Петербурга получил результаты теста, которые показали у него наличие коронавирусной инфекции. Снимок результатов анализов он выложил на своем странице «ВКонтакте» 21 апреля. Однако в этом снимке указан «Сапин Сергей Александрович» (не Саяпин). Дата рождения со снимка совпадает с той, что Саяпин указал в соцсети. На снимке стоит печать «COVID-19 обнаружен». Данные о других тестировавшихся Саяпин замазал.

«Фонтанке» Саяпин заявил, что один из трех тестов, которые он сдавал, дал положительный результат на коронавирусную инфекцию. Это был второй тест. Результаты первого помогут понять, когда именно могло произойти заражение, сказал изданию врач: его брали 8 числа, а на следующий день он делал вентиляцию легких инфицированному пациенту.

Ранее медик записал видеообращение, в котором попросил считать виновным в своем возможном заражении главного врача больницы, которая, по словам Саяпина, ничего не сделала для защиты медперсонала от коронавируса. 17 апреля стало известно, что больному, которому неделей ранее он делал искусственную вентиляцию легких, поставили диагноз COVID-19. При этом интубация трахеи проводилась медиком в полной защите, которую он купил за свой счет.

С 17 апреля Саяпин находится в петербургской больнице им. Боткина. Он отметил у себя лихорадку, сухой кашель, снижение обоняния. Врач в видеобращении заявлял, что в случае его заражения или смерти из-за коронавируса «виновным прошу считать лично главного врача Покровской больницы Санкт-Петербурга Бахолдину Марину Николаевну».