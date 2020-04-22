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Пандемия коронавируса ,  
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Обвинивший главврача медик из Петербурга заявил о подтвердившемся COVID

Ранее он возложил вину на свое возможное заражение на главврача Покровской больницы. По словам медика, руководство учреждения не обеспечило их средствами защиты для работы с пациентами с COVID-19

Врач-реаниматолог Сергей Саяпин из Покровской больницы Санкт-Петербурга получил результаты теста, которые показали у него наличие коронавирусной инфекции. Снимок результатов анализов он выложил на своем странице «ВКонтакте» 21 апреля. Однако в этом снимке указан «Сапин Сергей Александрович» (не Саяпин). Дата рождения со снимка совпадает с той, что Саяпин указал в соцсети. На снимке стоит печать «COVID-19 обнаружен». Данные о других тестировавшихся Саяпин замазал.

«Фонтанке» Саяпин заявил, что один из трех тестов, которые он сдавал, дал положительный результат на коронавирусную инфекцию. Это был второй тест. Результаты первого помогут понять, когда именно могло произойти заражение, сказал изданию врач: его брали 8 числа, а на следующий день он делал вентиляцию легких инфицированному пациенту.

Ранее медик записал видеообращение, в котором попросил считать виновным в своем возможном заражении главного врача больницы, которая, по словам Саяпина, ничего не сделала для защиты медперсонала от коронавируса. 17 апреля стало известно, что больному, которому неделей ранее он делал искусственную вентиляцию легких, поставили диагноз COVID-19. При этом интубация трахеи проводилась медиком в полной защите, которую он купил за свой счет.

С 17 апреля Саяпин находится в петербургской больнице им. Боткина. Он отметил у себя лихорадку, сухой кашель, снижение обоняния. Врач в видеобращении заявлял, что в случае его заражения или смерти из-за коронавируса «виновным прошу считать лично главного врача Покровской больницы Санкт-Петербурга Бахолдину Марину Николаевну».

В Петербурге медик в случае заражения попросил считать виновным главврача
Общество

В начале апреля сотрудники Покровской больницы, которую перепрофилировали под прием пациентов с коронавирусом, сообщили об отсутствии средств индивидуальной защиты, которые необходимы, чтобы работать с больными.

По словам медиков, «руководство выделяет нам средства защиты на отделение — один-два комплекта <...> Работать в таких незащищенных условиях, к сожалению, не представляется возможным». Врачи отмечали отсутствие респираторов, возможности подачи кислорода в палаты.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Главврач Бохолдина опровергала заявления своих сотрудников. В петербургском комитете по здравоохранению РБК сообщили, что Покровская больница не принимает больных с COVID-19 — такие пациенты направляются в Клиническую инфекционную больницу им. C.П. Боткина и в детскую городскую клиническую больницу № 5 им. Н.Ф. Филатова.

По данным администрации Санкт-Петербурга, к 21 апреля в городе было выявлено 1973 пациентов с коронавирусом. Суточный прирост составил 127 человек. 254 заболевших вылечились, 11 умерли.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Михаил Котляр
Теги: коронавирус, Санкт-Петербург, врачи
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В Петербурге медик в случае заражения попросил считать виновным главврача
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Врачи в Петербурге заявили о невозможности работать без защиты от вируса
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