В Петербурге медик в случае заражения попросил считать виновным главврача
Анестезиолог-реаниматолог городской Покровской больницы в Санкт-Петербурге, врачи которой еще в начале апреля жаловались на отсутствие необходимых для работы с больными коронавирусной инфекцией COVID-19 защитных средств, Сергей Саяпин записал видеообращение, в котором возложил ответственность за возможное заражение на главного врача.
По словам Саяпина, только 17 апреля стало известно, что больной, которому он неделю назад делал вентиляцию легких, заражен COVID-19.
«Пациент с двусторонней вирусной пневмонией. Пациент со стремительно нарастающей дыхательной недостаточностью, которому спустя несколько часов после поступления пришлось начать инвазивную вентиляцию легких. Интубация трахеи проводилась мной, Саяпиным Сергеем Александровичем, в полной защите, которая была куплена за свои деньги <...>», — рассказал врач в видеообращении, опубликованном изданием Metro.
По его словам, администрация Покровской больницы не сделала ничего для предупреждения заражения персонала.
«Поэтому в случае неблагоприятного исхода, в случае заражения меня или другого представителя персонала, присутствовавшего на той смене, а равно смертельного исхода в моем случае либо любом другом виновным прошу считать лично главного врача Покровской больницы Санкт-Петербурга Бахолдину Марину Николаевну», — заявил Саяпин.