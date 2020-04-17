В Петербурге медик в случае заражения попросил считать виновным главврача

Делать вентиляцию легких больному, зараженному COVID-19, врачу пришлось в купленной за свой счет защите. По его словам, администрацией Покровской больницы не было сделано ничего для предупреждения заражения персонала

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Анестезиолог-реаниматолог городской Покровской больницы в Санкт-Петербурге, врачи которой еще в начале апреля жаловались на отсутствие необходимых для работы с больными коронавирусной инфекцией COVID-19 защитных средств, Сергей Саяпин записал видеообращение, в котором возложил ответственность за возможное заражение на главного врача.

По словам Саяпина, только 17 апреля стало известно, что больной, которому он неделю назад делал вентиляцию легких, заражен COVID-19.

«Пациент с двусторонней вирусной пневмонией. Пациент со стремительно нарастающей дыхательной недостаточностью, которому спустя несколько часов после поступления пришлось начать инвазивную вентиляцию легких. Интубация трахеи проводилась мной, Саяпиным Сергеем Александровичем, в полной защите, которая была куплена за свои деньги <...>», — рассказал врач в видеообращении, опубликованном изданием Metro.

По его словам, администрация Покровской больницы не сделала ничего для предупреждения заражения персонала.

«Поэтому в случае неблагоприятного исхода, в случае заражения меня или другого представителя персонала, присутствовавшего на той смене, а равно смертельного исхода в моем случае либо любом другом виновным прошу считать лично главного врача Покровской больницы Санкт-Петербурга Бахолдину Марину Николаевну», — заявил Саяпин.