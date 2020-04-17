Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 73,94 (-0,77) Quote, 18:38
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 80,11 (-1,17) Quote, 18:38
В Петербурге медик в случае заражения попросил считать виновным главврача Общество, 20:39 Мантуров сообщил о производстве более 8 млн медицинских масок в сутки Общество, 20:33 Как выбрать онлайн-курс и действительно его закончить Экономика образования, 20:15  Cadillac запустил новый сервис онлайн-покупки автомобилей Партнерский материал, 20:10 США назвали дату своего первого с 2011 года пилотируемого полета в космос Общество, 20:07 «Спартак» решил не оставлять в команде чемпиона мира Андре Шюррле Спорт, 20:06 РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники Общество, 20:01 СМИ узнали о жалобе «Валенсии» в УЕФА на испанскую федерацию футбола Спорт, 20:00 Мишустин поручил оперативно завершить ремонт дорог к медцентрам Общество, 19:52 Мишустин поручил передать регионам коечный фонд для больных коронавирусом Общество, 19:50 Компания из США отвергла причастность к сносу памятника Коневу Общество, 19:47 Шойгу сообщил об открытии медцентра Минобороны в Нижнем Новгороде Общество, 19:41 Как инвестировать в кризис Партнерский материал, 19:37 В Липецкой области произошел сбой в системе выдачи пропусков Общество, 19:32
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Петербурге медик в случае заражения попросил считать виновным главврача

Делать вентиляцию легких больному, зараженному COVID-19, врачу пришлось в купленной за свой счет защите. По его словам, администрацией Покровской больницы не было сделано ничего для предупреждения заражения персонала
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Анестезиолог-реаниматолог городской Покровской больницы в Санкт-Петербурге, врачи которой еще в начале апреля жаловались на отсутствие необходимых для работы с больными коронавирусной инфекцией COVID-19 защитных средств, Сергей Саяпин записал видеообращение, в котором возложил ответственность за возможное заражение на главного врача.

По словам Саяпина, только 17 апреля стало известно, что больной, которому он неделю назад делал вентиляцию легких, заражен COVID-19.

«Пациент с двусторонней вирусной пневмонией. Пациент со стремительно нарастающей дыхательной недостаточностью, которому спустя несколько часов после поступления пришлось начать инвазивную вентиляцию легких. Интубация трахеи проводилась мной, Саяпиным Сергеем Александровичем, в полной защите, которая была куплена за свои деньги <...>», — рассказал врач в видеообращении, опубликованном изданием Metro.

По его словам, администрация Покровской больницы не сделала ничего для предупреждения заражения персонала.

«Поэтому в случае неблагоприятного исхода, в случае заражения меня или другого представителя персонала, присутствовавшего на той смене, а равно смертельного исхода в моем случае либо любом другом виновным прошу считать лично главного врача Покровской больницы Санкт-Петербурга Бахолдину Марину Николаевну», — заявил Саяпин.

В пятницу, 17 апреля, коллектив Покровской больницы (130 медиков) обратился к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и прокурору города Сергею Литвиненко за помощью, сообщает «Фонтанка». Медики утверждают, что Покровская больница, которая де-факто принимает больных COVID-19, должна работать в статусе инфекционного стационара и быть соответственным образом оборудована, в том числе путем разделения на «чистые» и «грязные» зоны.

«Отсутствие «чистой» зоны и шлюзов снижает эффективность средств индивидуальной защиты и создает условия для перекрестного внутрибольничного заражения пациентов, персонала и членов их семей», — указано в документе.

В письме подчеркивается, что к 13 апреля в больнице было выявлено 27 случаев COVID-19 среди госпитализированных с пневмонией пациентов и заразившегося персонала. По данным «Фонтанки», с 14 по 16 апреля в отделениях Покровской больницы умерло не менее семи человек, однако в коронавирусной статистике города этих семи смертей нет, так как Петербург, в отличие от Москвы, продолжает делить пациентов на тех, у кого подтвержденный COVID-19 и у кого внебольничная пневмония.

Врачи в Петербурге заявили о невозможности работать без защиты от вируса
Общество

Подписавшие письмо указывают, что принятый порядок закрытия на карантин отдельных отделений, в которых выявлены больные, лишает персонал возможности обеспечивать полноценную медицинскую помощь. Во время отправки обращения в Покровской больнице на карантин, по словам авторов, было закрыто 13 из 17 отделений, в том числе «34 реанимационные койки из имеющихся 34 и три четверти коек с доступом к кислороду».

«Считаем необходимым однозначно утвердить статус стационара. В случае признания инфекционным просим привести его в соответствие с требованиями Минздрава РФ для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией», — подчеркивают сотрудники Покровской больницы.

РБК направил запрос в Покровскую городскую больницу, пресс-службу управления Роспотребнадзора Санкт-Петербурга и Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Евгений Калюков, Майя Бобенко
Теги: Санкт-Петербург, коронавирус
Материалы по теме
Врачи в Петербурге заявили о невозможности работать без защиты от вируса
Общество
Две больницы Петербурга ограничили прием пациентов
Общество
Из-за коронавируса в аптеках в 15 раз вырос спрос на лекарство от ВИЧ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter