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В Петербурге из-за коронавируса госпитализировали 137 медработников

Большинство из госпитализированных медработников, у которых подозревают или нашли коронавирус, работали в стационарах, где произошли вспышки COVID-19, сообщил главврач Боткинской больницы Денис Гусев
Денис Гусев (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

В Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге госпитализировали 137 медицинских работников, сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» главврач Денис Гусев.

«Из общего количества, 405 пациентов, которые у нас сейчас находятся либо с подозрением, либо уже с подтвержденным диагнозом, 137 из них — это медицинские работники. Более ста, треть», — сказал Гусев.

По его словам, в основном, это врачи тех стационаров, в которых произошли вспышки коронавирусной инфекции.

Ранее коронавирусом заразились медики в подмосковной больнице. Положительный результат показали тесты девяти врачей и медсестер стационара № 3 Люберецкой областной больницы.

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По словам сотрудника хирургического отделения стационара Игоря Микаеляна, у пациентов, которым ставили первоначальный диагноз «пневмония», брали тесты на коронавирус уже с конца марта. Однако в ожидании результатов такие пациенты лежали до семи дней в отделении, которое не было подготовлено для работы в условиях эпидемии коронавируса, отметил врач.

На фоне эпидемии коронавируса врачи в российских регионах сообщили о нехватке масок, защитных костюмов и других средств защиты. Минздрав объяснял эту проблему серьезным дефицитом на рынке, из-за которого больницы, в том числе имеющие достаточное финансирование, не могут закупить нужные материалы.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Санкт-Петербург
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