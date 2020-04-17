В Петербурге из-за коронавируса госпитализировали 137 медработников

Большинство из госпитализированных медработников, у которых подозревают или нашли коронавирус, работали в стационарах, где произошли вспышки COVID-19, сообщил главврач Боткинской больницы Денис Гусев

Денис Гусев (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

В Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге госпитализировали 137 медицинских работников, сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» главврач Денис Гусев.

«Из общего количества, 405 пациентов, которые у нас сейчас находятся либо с подозрением, либо уже с подтвержденным диагнозом, 137 из них — это медицинские работники. Более ста, треть», — сказал Гусев.

По его словам, в основном, это врачи тех стационаров, в которых произошли вспышки коронавирусной инфекции.

Ранее коронавирусом заразились медики в подмосковной больнице. Положительный результат показали тесты девяти врачей и медсестер стационара № 3 Люберецкой областной больницы.