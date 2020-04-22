Главы МИД стран «нормандской четверки» решили провести видеоконференцию

На 30 апреля запланированы переговоры министров иностранных дел России, Украины, Германии и Франции по украинскому кризису. Провести переговоры на прошлой неделе предложила немецкая сторона, рассказали источники РБК

Сергей Лавров (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

30 апреля главы МИД стран «нормандского формата» (Россия, Украина, Германия и Франция) проведут переговоры в формате видеоконференции. Об этом РБК рассказали два источника, участвующие в подготовке «встречи». Провести переговоры в пятницу, 17 апреля, предложила немецкая сторона — остальные члены «нормандской четверки» это предложение быстро приняли. Москва на встрече собирается сконцентрироваться на двух темах: ход выполнения пунктов парижского коммюнике и меры по стимулированию сторон к выполнению всех предложений документа, рассказал один из собеседников РБК. Он также добавил, что переговоры министров не являются подготовительными перед президентской встречей.

В декабре прошлого года впервые за три года прошел саммит «нормандской четверки» на уровне глав государств. По итогам встречи, которая прошла в Париже, лидеры России, Украины, Германии и Франции приняли коммюнике, которое включало в себя следующие предложения.

Минские соглашения об урегулировании конфликта на Украине «продолжают быть основой работы формата», а государства-участники привержены их полному выполнению. До конца 2019 года необходимо полное прекращение огня на востоке Украины.

Мандат наблюдательной миссии ОБСЕ надо расширить, чтобы обеспечить контроль за соблюдением режима прекращения огня. В частности, миссия должна начать работать круглосуточно, ей должен быть обеспечен доступ на всю территорию Украины.

До конца года (2019 года. — РБК) нужно провести обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех установленных на всех установленных».

Необходимо добиться разведения сил в трех новых пунктах в Донбассе к концу марта 2020 года.

Интегрировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство. Формула определяет механизм введения закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной — после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

Кроме того, стороны договорились собраться еще раз через четыре месяца, то есть в апреле, в Берлине. До начала эпидемии коронавируса Москва настаивала, что согласится на вторую встречу лидеров только при условии выполнения всех пунктов принятого в Париже коммюнике. Однако пока сторонам удалось только провести обмен пленными (удерживаемыми лицами) между Киевом и ДНР с ЛНР.