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Политика ,  
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Главы МИД стран «нормандской четверки» решили провести видеоконференцию

На 30 апреля запланированы переговоры министров иностранных дел России, Украины, Германии и Франции по украинскому кризису. Провести переговоры на прошлой неделе предложила немецкая сторона, рассказали источники РБК
Сергей Лавров (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

30 апреля главы МИД стран «нормандского формата» (Россия, Украина, Германия и Франция) проведут переговоры в формате видеоконференции. Об этом РБК рассказали два источника, участвующие в подготовке «встречи». Провести переговоры в пятницу, 17 апреля, предложила немецкая сторона — остальные члены «нормандской четверки» это предложение быстро приняли. Москва на встрече собирается сконцентрироваться на двух темах: ход выполнения пунктов парижского коммюнике и меры по стимулированию сторон к выполнению всех предложений документа, рассказал один из собеседников РБК. Он также добавил, что переговоры министров не являются подготовительными перед президентской встречей.

В декабре прошлого года впервые за три года прошел саммит «нормандской четверки» на уровне глав государств. По итогам встречи, которая прошла в Париже, лидеры России, Украины, Германии и Франции приняли коммюнике, которое включало в себя следующие предложения.

  • Минские соглашения об урегулировании конфликта на Украине «продолжают быть основой работы формата», а государства-участники привержены их полному выполнению. До конца 2019 года необходимо полное прекращение огня на востоке Украины.
  • Мандат наблюдательной миссии ОБСЕ надо расширить, чтобы обеспечить контроль за соблюдением режима прекращения огня. В частности, миссия должна начать работать круглосуточно, ей должен быть обеспечен доступ на всю территорию Украины.
  • До конца года (2019 года. — РБК) нужно провести обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех установленных на всех установленных».
  • Необходимо добиться разведения сил в трех новых пунктах в Донбассе к концу марта 2020 года.
  • Интегрировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство. Формула определяет механизм введения закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной — после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

О чем «нормандская четверка» договорилась и не договорилась в Париже
Политика

Кроме того, стороны договорились собраться еще раз через четыре месяца, то есть в апреле, в Берлине. До начала эпидемии коронавируса Москва настаивала, что согласится на вторую встречу лидеров только при условии выполнения всех пунктов принятого в Париже коммюнике. Однако пока сторонам удалось только провести обмен пленными (удерживаемыми лицами) между Киевом и ДНР с ЛНР.

Надежда на то, что переговоры получат импульс, появилась в начале марта, когда в работе минской трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе впервые приняли участие представители глав России и Украины — замглавы администрации президента России Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По итогам мартовских переговоров Козак анонсировал создание нового переговорного механизма при контактной группе — консультативного совета, в котором будут обсуждаться политические проблемы. Задумывалось, что в его работе примут участие представители Германии и Франции. Однако создать его не удалось. По инициативе Киева от создания совета отказались.

Киев объявил о создании нового органа для консультаций с ЛНР и ДНР
Политика

Автор: Александр Атасунцев
Теги: Донбасс, Сергей Лавров, «нормандский формат»
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