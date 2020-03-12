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Политика ,  
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Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса

Дмитрий Козак анонсировал появление «нового механизм» урегулирования конфликта в Донбассе, включающий прямой диалог с Киевом. Одновременно с этим контактная группа предварительно согласовала обмен пленными и развод сил
Дмитрий Козак (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал появление «нового механизма» урегулирования конфликта на Донбассе. Предлагается создать «диалоговую площадку с участием представителей «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция), сторон конфликта», то есть — Донбасса. Об этом он заявил 11 марта после переговоров с главой администрации президента Украины Андреем Ермаком в Минске. В этот день они впервые приняли участие в работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ). Козак и Ермак стали самыми высокопоставленными чиновниками с обеих сторон, принявшими участие в работе группы со времени ее создания.

То, что новая расширенная площадка будет включать именно прямой диалог между Киевом и непризнанными республиками, подтвердили в МИД Донецкой народной республики. Пока представители ЛНР и ДНР общались с представителями Киева только в подгруппах контактной группы. На прямом диалоге с начала конфликта настаивала Москва. В Киеве отвечали, что диалог имеется — по линии группы в Минске, официальным представителем Украины на переговорах является экс-президент Леонид Кучма.

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По словам Козака, на следующей встрече контактной группы, которая запланирована на 25 марта, этот формат должны утвердить окончательно. «Такой механизм принципиально предварительно согласован, и я очень надеюсь, что на следующем заседании Контактной группы примем окончательное решение по механизму диалога сторон», — сказал он журналистам, а также отметил, что пока «больше говорить не надо, надо бережно относиться к договоренностям».

ТКГ, которая встречалась уже в пятый раз с начала года, удалось договориться еще по двум ключевым вопросам: по обмену удерживаемыми лицами и разведению сил и средств. Об этих договоренностях сообщил офис (администрация) президента Украины.

  • По обмену стороны стороны должны представить группе перечень лиц, подлежащих взаимному освобождению, «имея в виду необходимость завершения указанных освобождений в кратчайшие сроки».
  • По разведению сил стороны конфликта в Донбассе в течение недели должны представить компромиссную позицию по новым участкам.
  • Также было согласовано одновременное открытие контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в населенном пункте Золотое и населенном пункте Счастье, которые обеспечат переход переход между непризнанными республиками и подконтрольной Киеву территорией.

По словам Козака к 25 марта ТКГ должна утвердить список людей на обмен, а также окончательно согласовать пункты разведения сил.

Таким образом были сняты практически все препятствия для проведения нового нормандского саммита с участием глав государств. В декабре прошлого года во время встречи в Париже лидеры России, Украины, Германии и Франции договорились собраться еще раз через четыре месяца в Берлине, то есть в апреле. Четко требования, которые необходимо выполнить перед проведением новой встречи, не проговаривались, однако Москва настаивает на том, что второй раунд переговоров на самом высоком уровне состоится, только если будут выполнены условия парижского коммюнике, а именно: должны быть разведены силы в трех населенных пунктах и состояться обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

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Кроме того, в закон об особом статусе Донбасса должен быть включен текст «формулы Штайнмайера» — это последнее невыполненное требование.

Автор: Александр Атасунцев
Теги: Минск, контактная группа, Дмитрий Козак, минские договоренности
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