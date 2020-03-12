Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса

Дмитрий Козак анонсировал появление «нового механизм» урегулирования конфликта в Донбассе, включающий прямой диалог с Киевом. Одновременно с этим контактная группа предварительно согласовала обмен пленными и развод сил

Дмитрий Козак (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал появление «нового механизма» урегулирования конфликта на Донбассе. Предлагается создать «диалоговую площадку с участием представителей «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция), сторон конфликта», то есть — Донбасса. Об этом он заявил 11 марта после переговоров с главой администрации президента Украины Андреем Ермаком в Минске. В этот день они впервые приняли участие в работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ). Козак и Ермак стали самыми высокопоставленными чиновниками с обеих сторон, принявшими участие в работе группы со времени ее создания.

То, что новая расширенная площадка будет включать именно прямой диалог между Киевом и непризнанными республиками, подтвердили в МИД Донецкой народной республики. Пока представители ЛНР и ДНР общались с представителями Киева только в подгруппах контактной группы. На прямом диалоге с начала конфликта настаивала Москва. В Киеве отвечали, что диалог имеется — по линии группы в Минске, официальным представителем Украины на переговорах является экс-президент Леонид Кучма.

По словам Козака, на следующей встрече контактной группы, которая запланирована на 25 марта, этот формат должны утвердить окончательно. «Такой механизм принципиально предварительно согласован, и я очень надеюсь, что на следующем заседании Контактной группы примем окончательное решение по механизму диалога сторон», — сказал он журналистам, а также отметил, что пока «больше говорить не надо, надо бережно относиться к договоренностям».

ТКГ, которая встречалась уже в пятый раз с начала года, удалось договориться еще по двум ключевым вопросам: по обмену удерживаемыми лицами и разведению сил и средств. Об этих договоренностях сообщил офис (администрация) президента Украины.