Киев объявил о создании нового органа для консультаций с ЛНР и ДНР

На переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе в Минске появится новый орган — консультативный совет. В него войдут представители Украины, ЛНР и ДНР, а также ОБСЕ, Германии, Франции и России

В рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе будет создан консультативный совет, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Его выступление на брифинге транслировал телеканал «112 Украина».

«Я хочу вам рассказать о решении, которое еще не принято, и это очень важно. Стороны-участники Трехсторонней группы зафиксировали необходимость и важность принятия такого решения», — сказал Ермак.

Он отметил, что нынешнему правительству как «наследство» осталось зафиксированное в Минских соглашениях обязательство: согласовать с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины вопросы конституционной реформы в части децентрализации и вопросы местных выборов.

Для выполнения этого решения в рамках ТКГ и договорились в рамках политической подгруппы создать консультативный совет. По словам Ермака, окончательное решение может быть принято на следующей встрече в рамках ТКГ. При этом он подчеркнул, что речи о признании Украиной субъектности отдельных районов Донбасса не идет.