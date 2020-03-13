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Политика ,  
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Киев объявил о создании нового органа для консультаций с ЛНР и ДНР

На переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе в Минске появится новый орган — консультативный совет. В него войдут представители Украины, ЛНР и ДНР, а также ОБСЕ, Германии, Франции и России

В рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе будет создан консультативный совет, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Его выступление на брифинге транслировал телеканал «112 Украина».

«Я хочу вам рассказать о решении, которое еще не принято, и это очень важно. Стороны-участники Трехсторонней группы зафиксировали необходимость и важность принятия такого решения», — сказал Ермак.

Он отметил, что нынешнему правительству как «наследство» осталось зафиксированное в Минских соглашениях обязательство: согласовать с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины вопросы конституционной реформы в части децентрализации и вопросы местных выборов.

Для выполнения этого решения в рамках ТКГ и договорились в рамках политической подгруппы создать консультативный совет. По словам Ермака, окончательное решение может быть принято на следующей встрече в рамках ТКГ. При этом он подчеркнул, что речи о признании Украиной субъектности отдельных районов Донбасса не идет.

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«На последней встрече в Минске участники ТКГ заявили о необходимости создания консультативного совета, который создается в политической подгруппе как совещательный орган, который может рассматривать вопросы, согласованные в пакете Минских договоренностей, и давать свои предложения, которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы», — уточнил Ермак.

Встреча ТКГ, в которой впервые участвовали Ермак и заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, состоялась 12 марта. Как писал РБК, по итогам встречи Козак анонсировал появление нового механизма урегулирования конфликта. По его словам, стороны решили создать «диалоговую площадку с участием представителей «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция), сторон конфликта», то есть самопровозглашенных республик Донбасса. Пресс-служба офиса Владимира Зеленского подтвердила — при политической подгруппе ТКГ будет создан консультативный совет; его состав в офисе украинского президента не уточнили.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» опубликовало фотокопию протокола заседания ТКГ, в котором говорилось о создании консультативного совета.

В него войдут по десять представителей от Украины и республик Донбасса с решающим голосом. Представители ОБСЕ, Франции, Германии и России будут иметь право совещательного голоса. Решение о создании совета планируется принять 25 марта на очередном заседании ТКГ. Решение совета будет считаться принятым, если за него проголосуют две трети членов с решающим голосом. Критерии и порядок назначения членов совета стороны выбирают самостоятельно.

Авторы: Владислав Гордеев, Полина Химшиашвили
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Для урегулирования ситуации в Донбассе создали консультативный совет
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