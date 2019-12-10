Какие противоречия снять не удалось

Не удалось согласовать разведение сил и средств по всей линии соприкосновения сторон. Украинская делегация сообщила, что не сможет обеспечить отвод по всей границе из-за противодействия общественности и добровольческих формирований, к тому же, отводя силы, Киев косвенно признал бы сложившиеся границы самопровозглашенных республик, а делать этого никто на Украине не хочет, пояснил РБК собеседник в российской делегации.

Не удалось сблизить позиции по самым спорным и принципиальным для исполнения минских соглашений вопросам.

Как стало понятно из заявлений на пресс-конференции, Владимир Путин настаивал, что закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей должен быть принят на постоянной основе, как и предусмотрено в минских соглашениях, а сам закон должен быть изменен, в него должна быть вписана «формула Штайнмайера», которая определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной — после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

Зеленский ответил, что не допустит федерализации Украины, а именно так оценивают в Киеве реализацию закона об особом статусе, ведь он позволил бы создать в Донбассе отличные от других украинских регионов формы власти — собственный порядок избрания глав и собственные правоохранительные органы. Как сообщил близкий к помощнику российского президента Владиславу Суркову политолог Алексей Чеснаков, украинская делегация отказывалась фиксировать необходимость признания особого статуса на постоянной основе в коммюнике, на что Сурков пригрозил приостановить участие российской делегации в переговорах.

Нет решения о местных выборах в неконтролируемых Киевом районах. Обсудить этот вопрос и попытаться найти компромисс поручено помощникам лидеров (от России — Владислав Сурков) и министерствам иностранных дел.

Не проявил Зеленский и готовности пойти на еще одно требование России — начать прямой диалог с представителями ДНР и ЛНР. Он, как и его предшественник Петр Порошенко, напомнил, что такой диалог ведется в трехсторонней контактной группе в Минске. Украинский президент также сказал, что часть жителей Донбасса из-за конфликта переехала в Киев и другие украинские города, но их представителей нет на минской площадке.

Можно ли считать саммит успешным

Учитывая всего две твердые договоренности — о новом саммите и об обмене удерживаемыми лицами, эксперты называют важнейшим достижением само проведение встречи. Со времени предыдущей прошло три года — она состоялась в октябре 2016 года в Берлине.

«Главный итог — возобновление работы формата, а в содержательной части главное — это то, что минские соглашения остаются базисом для урегулирования конфликта», — заявил замдиректора Института политической конъюнктуры Олег Игнатов. Насчет спорных вопросов все остались при своих, констатировал он. Украинская сторона, по мнению эксперта, излишне завышала ожидания, пыталась убедить, что у нее есть возможность склонить Россию к изменению минских соглашений, но этого не случилось.

Встреча в Париже не принесла сенсаций или крупных достижений, но сам факт активизации диалога дает надежду на прогресс, сказал РБК генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Еще до саммита было понятно, что никто из его участников не мог позволить себе провала, но в то же время не был готов к прорывам», — отметил эксперт.

Возможно ли ускорение мирного урегулирования

Чтобы нынешний саммит состоялся, сторонам пришлось выполнить ряд давно планировавшихся, но не выполнявшихся договоренностей, среди которых согласование «формулы Штайнмайера» и разведение сил на трех участках. Для следующего саммита «домашнего задания» нет, сказал на пресс-конференции Зеленский. Таким образом, нет и формальной причины исполнять достигнутые в Париже договоренности. Зафиксированные разногласия разрешить будет трудно. Украина и Россия по-разному понимают, в какие украинские документы должна быть вписана «формула Штайнмайера», — Киев считает, что можно ограничиться законом об особом статусе, а Москва настаивает на изменении в Конституции, напоминает Игнатов.

«Полностью пресечь нарушения перемирия в Донбассе вряд ли удастся. Конфликт приобрел собственную инерцию и динамику, переломить которые довольно трудно», — пояснил Кортунов. В то же время, при условии наличия политической воли, со временем подвижки в мирном процессе могут быть достигнуты, выразил надежду аналитик. Зеленский готов двигаться к урегулированию, но на собственных условиях, а это вряд ли будет поддержано другими участниками, указывает Игнатов.

В целом проблема политического урегулирования на востоке Украины остается нерешенной, констатирует Кортунов: «Встреча показала, что серьезного сдвижения позиций не произошло. Зеленский не может реализовать минские соглашения в их нынешнем виде, а Путин не хочет менять параметры этих соглашений».

Намерение обменяться пленными, вероятно, будет реализовано, однако к заявлениям о скором прекращении огня стоит относиться осторожно, считает директор исследовательской программы по восточному соседству ЕС и по России Финского института международных отношений Аркадий Мошес. «К этому нас приучили последние пять лет, когда подобные договоренности не всегда выполнялись», — пояснил он РБК. Конкретные инициативы свидетельствуют о попытках уменьшить масштабы конфликта в Донбассе и улучшить гуманитарную ситуацию за счет маленьких шагов, уточнил Мошес.

Почему на Украине довольны итогами встречи

Представитель оппозиционной украинской партии «Европейская солидарность» Александр Черненко оценивает итоги переговоров «со сдержанным позитивом». «Мы [оппозиция] ожидали худшего. Опасались, что Зеленский зайдет дальше в плане уступок Путину. Но опасения не оправдались, так что это парадоксальный случай, когда нереализовавшийся худший сценарий уже оценивается как успех», — заявил он РБК.

Оппозицию настораживали некоторые заявления из офиса президента Украины, в частности слова его помощника Андрея Ермака о том, что возможны изменения в Конституции Украины; были опасения, что последуют решения закупить российский газ на невыгодных для Украины условиях. Созванный лидерами оппозиции митинг у офиса президента закончился наутро после переговоров в Париже.

Украинский политолог Владимир Фесенко охарактеризовал итоги встречи как «шаг вперед и боевую ничью», назвав саммит успешным для Зеленского. «Глава Украины попытался навязать свою повестку, и отчасти ему это удалось. Он даже озвучил позицию по Крыму, а Путин не ответил», — пояснил эксперт. «В глазах украинцев Зеленский сдал экзамен; было много опасений, что он проиграет саммит Путину как сильному игроку. Этого не произошло. Он снял политическое напряжение», — перечислил успехи президента политолог.

Можно сказать, что Зеленский успокоил общество, считает социолог, глава фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина. На вопрос, каким образом можно достичь мира с Россией, 70% граждан Украины ответили, что только путем переговоров, 17% — военным путем, ссылается она на результаты опроса, обнародованного фондом 6 декабря. Из этих 70% только 14% согласны на мир любой ценой, а остальные 58% считают, что компромиссы нужны, но не все, продолжает социолог.

«Те компромиссы, которые не принял Зеленский в Париже, — это как раз те «красные линии», которые были определены в обществе как неприемлемые: выборы на неконтролируемой Украиной территории, полная безоговорочная амнистия и формирование местной полиции на спорных территориях из исключительно местных кадров. Это воспринимается как узаконивание боевиков», — утверждает эксперт.