Несколько регионов разрешили идти на выборы губернаторов самовыдвиженцам

Соответствующие поправки были приняты в Пермском и Камчатском краях и Чувашии. Во время губернаторских выборов 2019 года участвовало рекордное количество самовыдвиженцев — шесть кандидатов из 16

В нескольких регионах этой весной были одобрены поправки, позволяющие участвовать в выборах губернаторов самовыдвиженцам. Так, соответствующие изменения в законодательства внесены в Пермском крае, Камчатском крае и Чувашии.

Во всех регионах сейчас во главе исполнительной власти стоят врио губернаторов. Так, в начале февраля президент Владимир Путин назначил врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, после того как Максим Решетников перешел на должность министра экономического развития. В Камчатском крае обязанности губернатора исполняет Владимир Солодов, который был назначен на пост в начале апреля. До этого регион возглавлял Владимир Илюхин, он ранее подал в отставку по собственному желанию. И в конце января стало известно, что врио губернатора Чувашии стал Олег Николаев, после того, как Михаил Игнатьев был отправлен в отставку в связи с утратой доверия.

В всех трех регионах ближайшие выборы губернаторов состоятся 13 сентября 2020 года, в единый день голосования. Принятые поправки позволяют всем врио участвовать в них в качестве самовыдвиженцев.

Осенью 2019 года занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев призвал прекратить практику самовыдвижения на пост губернатора. Медведев задался вопросом, почему губернатор «прячется [за самовыдвижением]», если его поддерживает «Единая Россия». Он заявил, что в этом случае сторонники партии начинают сомневаться и «могут не проголосовать вообще», а те, кто не собирался голосовать за партию, все равно не отдадут свои голоса за самовыдвиженца.