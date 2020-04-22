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Новости без коронавируса ,  
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Несколько регионов разрешили идти на выборы губернаторов самовыдвиженцам

Соответствующие поправки были приняты в Пермском и Камчатском краях и Чувашии. Во время губернаторских выборов 2019 года участвовало рекордное количество самовыдвиженцев — шесть кандидатов из 16

В нескольких регионах этой весной были одобрены поправки, позволяющие участвовать в выборах губернаторов самовыдвиженцам. Так, соответствующие изменения в законодательства внесены в Пермском крае, Камчатском крае и Чувашии.

Во всех регионах сейчас во главе исполнительной власти стоят врио губернаторов. Так, в начале февраля президент Владимир Путин назначил врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, после того как Максим Решетников перешел на должность министра экономического развития. В Камчатском крае обязанности губернатора исполняет Владимир Солодов, который был назначен на пост в начале апреля. До этого регион возглавлял Владимир Илюхин, он ранее подал в отставку по собственному желанию. И в конце января стало известно, что врио губернатора Чувашии стал Олег Николаев, после того, как Михаил Игнатьев был отправлен в отставку в связи с утратой доверия.

В всех трех регионах ближайшие выборы губернаторов состоятся 13 сентября 2020 года, в единый день голосования. Принятые поправки позволяют всем врио участвовать в них в качестве самовыдвиженцев.

Осенью 2019 года занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев призвал прекратить практику самовыдвижения на пост губернатора. Медведев задался вопросом, почему губернатор «прячется [за самовыдвижением]», если его поддерживает «Единая Россия». Он заявил, что в этом случае сторонники партии начинают сомневаться и «могут не проголосовать вообще», а те, кто не собирался голосовать за партию, все равно не отдадут свои голоса за самовыдвиженца.

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Медведев обратил на это внимание после того, как в выборах глав регионов в сентябре 2019 года участвовало рекордное количество самовыдвиженцев. Такие кандидаты выставили свои кандидатуры в шести из 16 регионов, участвовавших в выборах. В десяти остальных кандидаты были от партии «Единая Россия».

Тогда, перед выборами, регионы также приняли поправки в законодательство, разрешающие самовыдвижение. В частности, такая возможность была законодательно закреплена в Астраханской, Челябинской, Курганской и Сахалинской областях, Забайкальском крае, Санкт-Петербурге.

Эксперты говорили РБК тогда, что тенденция на рост количества самовыдвиженцев связана с особенностями политической ситуации в регионах, а также с личностями самих кандидатов. Многое определяется связью конкретного кандидата с «Единой Россией» и с ее позициями в регионе, отмечали они.

В единый день голосования в 2020 году запланированы выборы губернаторов в 18 регионах, еще в двух субъектах региональных глав должны выбрать законодательные собрания. Сейчас в Кремле рассматривают возможность перенести единый день голосования на более позднюю дату из-за распространения коронавируса. Власти рассматривают перенос на три месяца или перенос на год, итоговое решение будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации.

Автор: Мария Лисицына
Теги: выборы, Единый день голосования, самовыдвижение
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