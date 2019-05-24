Осенние выборы станут рекордными по числу губернаторов-самовыдвиженцев

Врио главы Алтая Олег Хорохордин тоже пойдет на выборы от партии власти, сказал РБК источник в «Единой России» и подтвердил собеседник, близкий к руководству региона.

Врио главы Башкирии и губернатора Курской области Хабиров и Старовойт о своих намерениях выдвинуться от партии публично сообщили еще зимой.

Губернатор Ставрополья Владимиров и временно исполняющие обязанности губернаторов Калмыкии, Липецкой и Оренбургской областей Хасиков, Артамонов и Паслер выдвинуты на праймериз «Единой России», что подразумевает дальнейшее участие в кампании от партии власти.

Предварительное голосование для кандидатов в губернаторы в «Единой России» скорее формальность. Участники праймериз должны провести встречи не менее чем с 50% секретарей местных и первичных отделений партии, затем региональная конференция «Единой России» тайным голосованием выберет ту кандидатуру, которую и выдвинут на выборы.

Тренд на самовыдвижение

Несмотря на то что губернаторов, которые пойдут от «Единой России», будет больше половины, количество самовыдвиженцев в этой кампании обещает быть самым высоким с момента возвращения прямых губернаторских выборов в 2012 году — не менее шести.

В 2013 году в качестве самовыдвиженца в кампании участвовал мэр Москвы Сергей Собянин, в 2014-м — губернатор Кировской области Никита Белых, в 2016-м — губернатор Тульской области Алексей Дюмин, в 2018-м — вновь Собянин и губернатор Омской области Александр Бурков. Пошел на выборы самовыдвиженцем и врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, который был направлен в регион после отмены итогов второго тура кампании. Повторные выборы в Приморье состоялись 18 декабря прошлого года.

В этом году, как ранее сообщал РБК, участвовать в кампании в качестве самовыдвиженцев планируют Сергей Морозов (Астраханская область), Валерий Лимаренко (Сахалинская область), Александр Осипов (Забайкальский край), Александр Беглов (Санкт-Петербург). Во всех этих регионах уже приняты поправки в законодательство, позволяющие самовыдвижение на выборах губернаторов.

Сергей Морозов (Фото: Максим Коротченко / ТАСС)

Аналогичная поправка принята и в Челябинской области, а врио главы региона Алексей Текслер еще в апреле публично заявил о своем намерении участвовать в кампании как самовыдвиженец. Точно так же не станет выдвигаться от «Единой России» и врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, рассказал РБК источник в партии власти и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю. В регионе тоже законодательно закрепили возможность самовыдвижения, такое же решение приняло Законодательное собрание Мурманской области.

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис может пойти на выборы от партии власти, окончательного решения еще нет, сказал близкий к руководству региона собеседник РБК. «Отмашка из Москвы должна быть. Но от «Единой России» [выдвигаться] плохо. Это минус 5–10% автоматически. Значит, будет 65% [по итогам выборов] максимум», — добавил он. «Выборы еще не назначены, поэтому говорить о способе выдвижения преждевременно», — в свою очередь, заявила РБК курирующая информационную политику вице-губернатор Мурманской области Мария Дерунова.

Ранее источники РБК в партии власти говорили, что решение о том, в каком качестве тот или иной губернатор пойдет на выборы, будет приниматься исходя из того, насколько сильные позиции у «Единой России» в регионе. Если местное отделение партии власти сильное и на него можно опереться, тогда выдвижение будет партийным. Там же, где у единороссов слабые позиции, у глав регионов будет больше шансов пойти на выборы самовыдвиженцами, рассказывали собеседники РБК.

Тенденцию на рост числа самовыдвиженцев политолог Константин Калачев связал с несколькими факторами — увеличением количества проблемных территорий, особенностями политической ситуации в регионах, личностями самих кандидатов. У одних глав регионов изначально была и есть связь с «Единой Россией» — наверное, они должны выдвигаться от партии, продолжил он. Те, у кого таких контактов не было, очевидно, предпочтут пойти самовыдвиженцами: «Например, какая связь с «Единой Россией» у врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова (до назначения в регион был адъютантом Владимира Путина. — РБК)?»

В целом выдвижение губернаторов от «Единой России» скорее демонстрирует их уверенность в собственных силах. «Если бы все или почти все пошли на выборы в качестве самовыдвиженцев, это нанесло бы «Единой России» серьезный имиджевый ущерб», — резюмирует Калачев.