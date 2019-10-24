Медведев потребовал от единороссов не идти на выборы самовыдвиженцами

Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал прекратить практику, когда кандидаты от «Единой России» идут на выборы в качестве самовыдвиженцев, передает корреспондент РБК.
«Эту практику нужно прекратить», — сказал он. По словам Медведева, если губернатора поддерживает «Единая Россия», «почему он прячется (идя как самовыдвиженец. — РБК)?» «Сторонники партии начинают сомневаться и могут не проголосовать вообще. А те, кто не собирался голосовать за «Единую Россию», все равно за него [самовыдвиженца] не проголосуют», — считает Медведев.
Лучшие результаты на последних губернаторских выборах были там, где главы регионов выдвигались от партии, добавил премьер.
В частности, на прошедших выборах 8 сентября все представители «Единой России» участвовали в выборах в Мосгордуму в качестве самовыдвиженцев.