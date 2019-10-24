Медведев потребовал от единороссов не идти на выборы самовыдвиженцами

Медведев потребовал от единороссов не идти на выборы самовыдвиженцами

Премьер призвал прекратить подобную практику, когда кандидаты «прячутся». Те, кто не собирался голосовать за «Единую Россию», все равно не проголосуют за такого кандидата, уверен Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал прекратить практику, когда кандидаты от «Единой России» идут на выборы в качестве самовыдвиженцев, передает корреспондент РБК.

«Эту практику нужно прекратить», — сказал он. По словам Медведева, если губернатора поддерживает «Единая Россия», «почему он прячется (идя как самовыдвиженец. — РБК)?» «Сторонники партии начинают сомневаться и могут не проголосовать вообще. А те, кто не собирался голосовать за «Единую Россию», все равно за него [самовыдвиженца] не проголосуют», — считает Медведев.

Лучшие результаты на последних губернаторских выборах были там, где главы регионов выдвигались от партии, добавил премьер.

В частности, на прошедших выборах 8 сентября все представители «Единой России» участвовали в выборах в Мосгордуму в качестве самовыдвиженцев.