В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год

В администрации президента рассматривают возможность переноса единого дня голосования. Возможные варианты — декабрь этого же года или сентябрь 2021 года, пока что базовый сценарий провести выборы в срок

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса. Об этом РБК рассказали три источника, близких к администрации президента. В качестве возможных сценариев рассматривается перенос на три месяца — декабрь 2020 года — и перенос на следующий день голосования, который пройдет в сентябре 2021 года, уточнили два собеседника РБК. На сентябрь 2021 года, помимо плановых региональных выборов, также намечена федеральная кампания — выборы в Госдуму.

Решение будет зависеть от того, как станет развиваться ситуация с распространением коронавируса, говорят два близких к Кремлю источника. Если ситуация не стабилизируется к концу весны, то с большой долей вероятности выборы придется переносить, добавляют оба собеседника РБК.

Пока что в качестве базового сценария рассматривается проведение единого дня голосования в срок, подчеркнул еще один близкий к администрации президента источник. «Открытые медиа» сообщали об обсуждении переноса ЕДГ на март 2021 года.

Согласно законодательству выборы в органы госвласти субъектов Российской Федерации назначаются не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. В этом году ЕДГ должен состояться 13 сентября. Соответственно, все избирательные кампании в регионах должны быть назначены к середине июня.