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В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год

В администрации президента рассматривают возможность переноса единого дня голосования. Возможные варианты — декабрь этого же года или сентябрь 2021 года, пока что базовый сценарий провести выборы в срок
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса. Об этом РБК рассказали три источника, близких к администрации президента. В качестве возможных сценариев рассматривается перенос на три месяца — декабрь 2020 года — и перенос на следующий день голосования, который пройдет в сентябре 2021 года, уточнили два собеседника РБК. На сентябрь 2021 года, помимо плановых региональных выборов, также намечена федеральная кампания — выборы в Госдуму.

Решение будет зависеть от того, как станет развиваться ситуация с распространением коронавируса, говорят два близких к Кремлю источника. Если ситуация не стабилизируется к концу весны, то с большой долей вероятности выборы придется переносить, добавляют оба собеседника РБК.

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Пока что в качестве базового сценария рассматривается проведение единого дня голосования в срок, подчеркнул еще один близкий к администрации президента источник. «Открытые медиа» сообщали об обсуждении переноса ЕДГ на март 2021 года.

Согласно законодательству выборы в органы госвласти субъектов Российской Федерации назначаются не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. В этом году ЕДГ должен состояться 13 сентября. Соответственно, все избирательные кампании в регионах должны быть назначены к середине июня.

В нынешний единый день голосования запланированы 18 прямых губернаторских кампаний, еще в двух регионах глав должны избрать законодательные собрания. Также 13 сентября должны избираться 11 заксобраний регионов и 22 гордумы.

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Еще один возможный аргумент для переноса ЕДГ — проведение голосования по поправкам в Конституцию, рассказывает один из близких к администрации президента источников. Организация плебисцита по Основному закону является приоритетом для Кремля, и если ситуация сложится так, что его придется проводить в сентябре, то, соответственно, не останется ничего иного, кроме как сдвигать ЕДГ на более поздний срок, поясняет собеседник РБК.

Проведение голосования по поправкам в Конституцию одновременно с региональными выборами в Кремле считают нежелательным сценарием, ранее рассказывали источники РБК. Глава ЦИК Элла Памфилова, в свою очередь, заявила, что совместить плебисцит по Основному закону с Единым днем голосования в сентябре не представляется возможным, так как избирательные кампании в регионах носят другой характер.

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Ранее ЦИК объявила о переносе 94 уже назначенных муниципальных кампаний, которые должны были пройти в ряде регионов в период с 5 апреля по 21 июня.
Что касается еще не назначенных выборов, то, в случае их переноса, придется продлевать полномочия соответствующих органов до нового дня голосования.

Если ситуация с распространением коронавируса окажется затяжной, то принимать окончательное решение о том, что делать с единым днем голосования, нужно в мае, указывает политолог Дмитрий Бадовский. В случае принятия решения о переносе более логичным выглядит сценарий проведения выборов в декабре 2020 года, добавляет он. Если переносить их на следующий ЕДГ в сентябре 2021 года, то тогда единый день голосования становится «слишком тяжелым», поясняет Бадовский: должны будут состояться более 25 губернаторских кампаний, много выборов в заксобрания плюс накладываются выборы в Госдуму. «Это создает сложную с управленческой точки зрения ситуацию», — считает эксперт.

К тому же придется на год продлевать сроки полномочий заксобраний и губернаторов, которые должны избираться в этом году, а те главы регионов, которые в настоящее время являются врио, «зависнут» в этом статусе аж на полтора года, подчеркивает Бадовский. «Просчет любых вариантов переноса ЕДГ также тесно увязан с голосованием по Конституции, которое совершенно точно нельзя откладывать очень далеко», — говорит Бадовский.

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Наконец, на принятие решения о переносе может повлиять социально-экономический фон в стране, полагает эксперт. Он может оказаться депрессивным в длительном плане, в полной мере проявившись в следующем году, — при таком раскладе, если до решения о переносе все же дойдет, лучше будет проводить ЕДГ в декабре, резюмирует Бадовский.

Автор: Наталья Галимова
Теги: Выборы, единый день голосования, конституция
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