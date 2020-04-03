Путин назначил главу правительства Якутии врио губернатора Камчатки

Владимир Солодов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Владимира Солодова, занимавшего до сих пор должность председателя правительства Республики Саха (Якутия).

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности Губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного Губернатором Камчатского края», — говорится в указе Путина.

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