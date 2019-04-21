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Выборы на Украине ,  
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Порошенко заявил о намерении остаться в политике
По его словам, команда Порошенко будет защищать курс на движение в сторону НАТО и ЕС и защиту страны от России. У Зеленского будет «очень сильная» оппозиция, пообещал Порошенко
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Петр Порошенко, участвовавший в выборах президента Украины с целью переизбрания, признал поражение во втором туре, но заявил, что намерен остаться в политике. Трансляция шла у него в Facebook.

«Я остаюсь в политике и буду бороться за Украину. И хочу пояснить: наша команда должна защитить то, чего мы добились за эти пять лет и что теперь, к сожалению, поставлено под угрозу. Наша команда будет защищать украинскую армию, курс на НАТО и ЕС, защищать страну от России, от тех людей, которые не понимают, какой путь мы прошли за эти пять лет», — сказал Порошенко.

Он также пообещал защищать украинский язык, стабильность финансово-банковской системы и «бороться за сохранение санкций». Порошенко также пообещал, что у нового президента будет «очень сильная оппозиция». «Украина, наша самая лучшая Украина, от этого только выиграет. Я точно это знаю», — заявил он, отметив, что также готов «подставить плечо новому президенту», чтобы ему было легче принимать решения и войти в курс дела.

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«Выборы прошли честно. Выборы прошли прозрачно, в полном соответствии с европейскими стандартами. В условиях российской агрессии мы с вами сберегли демократию», — заключил Порошенко.

Согласно результатам экзитполов, победу не выборах президента Украины одержал Владимир Зеленский. По данным опроса, сделанного по заказу телеканала «1+1», Зеленский заручился поддержкой 72,7% избирателей, а Порошенко — 27,3%. Экзитпол, проведенный по заказу «112.Украина», показал, что у Зеленского 73,7%, у Порошенко — 26,3%.

Также опубликованы результаты национального экзитпола, который проводили несколько социологических агентств. В соответствии с ними за Зеленского проголосовали 73,2%, за Порошенко — 25,3%.​

Авторы: Наталья Демченко, Юлия Сапронова
Теги: Выборы, Петр Порошенко
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Результаты экзитполов в штабе Зеленского встретили взрывами хлопушек
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